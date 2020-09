Els empleats de Nissan demanen a la companyia i a Acciona que arreglin "el que han espatllat"

El comitè d'empresa de Nissan ha reclamat a la direcció de l'automobilística i a Acciona que arreglin "el que només elles han espatllat", davant la finalització del període de consultes de l'ERO presentat per la subcontracta aquest dimecres.









En un comunicat aquest dimarts, han reclamat que els treballadors d'Acciona puguin recuperar els seus llocs de treball i així emprendre amb ells la producció fins a desembre de 2021, quan està previst que es tanquin les plantes de Nissan a Catalunya.





"La solució no passa per prescindir d'Acciona i contractar temporals. Per aquest comitè seria una aberració que amb 500 persones acomiadades i amb el tancament a la porta de la cantonada, es comenci a contractar persones en lloc de als nostres companys d'Acciona , alguns amb més de 30 anys d'antiguitat, tallant-los d'arrel el seu dret a la reindustrialització acordat ", han defensat.





El comitè d'empresa ha explicat que a finals d'agost la companyia els va informar el problema amb Acciona i els va presentar un pla per ocupar els seus llocs per part de personal de Nissan, al que han assenyalat que s'ha de respectar el període de consultes del seu ERO i que fins que finalitzi --aquest dimecres-- cap treballador de l'automobilística hauria d'ocupar llocs d'Acciona.





També han criticat que en la nòmina d'agost dels treballadors de la planta de Nissan a Montcada i Reixac (Barcelona) que van estar en vaga 95 dies s'han trobat "per sorpresa i sense previ avís" un descompte d'uns 400 euros de mitjana per treballador.





"Per no treballar no només no tenim dret a cobrar sinó que a sobre hem de pagar. És intolerable i ho anem a demanar amb les conseqüències que això pot comportar", han advertit.