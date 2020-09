CCOO demana a la Generalitat que revisi el decret de regulació del teletreball per al seu personal

CCOO de Catalunya ha instat aquest dimarts a la Generalitat que revisi el decret aprovat de regulació del teletreball per al seu personal, arran de l'acord signat aquest dilluns per a la modificació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) que inclou la regulació del teletreball a les administracions públiques.













En un comunicat, el sindicat ha explicat que considera una gran fita que s'expliciti en l'acord de modificació de l'EBEP, i que tindrà caràcter bàsic, que els mitjans tecnològics i el seu manteniment han d'anar a càrrec de l'administració.





Han recordat que es tracta d'una qüestió que "no va voler ser recollida" durant la negociació per l'administració de la Generalitat en el decret 77/2020, pel qual es regula la prestació de serveis en la modalitat de teletreball per al personal al servei de l'administració catalana.





L'àrea pública de CCOO ha insistit en la constitució de la comissió de seguiment de l'acord de teletreball amb la representació legal dels treballadors per a introduir les novetats de caràcter bàsic de l'EBEP i valorar els resultats i incidències en l'aplicació d'aquesta modalitat de prestació de serveis.





També assenyala que "una altra qüestió pendent" i que s'haurà d'incloure és la concreció de el desenvolupament de l'acompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals en aspectes psicosocials, ergonòmics i organitzatius amb aquesta nova modalitat preventiva.