García Egea acusa el Govern de "tractar millor Bildu que al Rei" i Iglesias respon que mai tornaran a governar

El secretari general de PP, Teodoro García Egea, ha acusat el Govern de "tractar millor Bildu que a el Rei" Felip VI i ha acusat el vicepresident segon, Pablo Iglesias, que en Podem per "fer carrera" has d'estar "imputat i condemnat ".









Per la seva banda, Iglesias ha replicat al número dos del PP que la seva formació ha condemnat el seu futur al caminar amb la ultradreta i que per això, no tornaran a formar part de Consell de Ministres.





Els dos dirigents han tornat a protagonitzar un dur debat dialèctic en la sessió de control a al Congrés dels Diputats, com és habitual, a compte d'una pregunta sobre la valoració de les decisions adoptades per l'Executiu en matèria social.