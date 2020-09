Milers de metges i infermers segueixen a l'atur tot i la necessitats de sistema hospitalari

Milers de metges i infermers titulats fan augmentar les llistes de l'atur d'aquest país mentre els centres hospitalaris viuen a la vora de el col·lapse i milers de membres de el personal sanitari estan a la vora d'un atac de nervis. Les necessitats bàsiques de desenes de centres mèdics s'han vist desbordades durant la pandèmia sense que des de les administracions s'hagi fet res per solucionar-lo.









Malgrat les queixes de el personal mèdic que sí està treballant en centres hospitalaris que la situació és caòtica per l'absència de metges i infermers, des de les administracions s'ha optat per mirar cap a un altre costat, i limitar-se a fer promeses de noves contractacions per alleujar la situació sense que finalment s'hagin cobert les places necessàries no s'hagi garantit la continuïtat de el personal contractat.





No obstant això, el caos continua i els treballadors dels centres hospitalaris no han deixat d'avisar públicament que no estan preparats, per falta de personal, per atendre de manera adequada als pacients en el cas que es produeixi un augment significatiu en el nombre de contagis pel Covid-19.





Les xifres de el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ajuden a aclarir la situació. En aquests moments hi ha més de 2.000 metges apuntats a les llistes de l'atur. A aquests es poden unir els gairebé 3.000 llicenciats en Medicina que no han pogut accedir a una plaça de Metge Intern Resident (MIR) en els centres hospitalaris espanyols. És a dir, que són metges que, tot i no poder cursar una especialitat si estan capacitats per prestar un ajut en els serveis de salut.





Una altra dada significativa és que durant el segon trimestre del l'any, precisament quan es va produir el pic de contagis per la pandèmia i els centres hospitalaris van viure els seus pitjors moments, hi havia a Espanya més de 90.000 sanitaris apuntats a les llistes de l'atur. L'any anterior, aquesta xifra eren d'uns 10.000 sanitaris menys en la desocupació.





La situació s'agreuja, a més, pel tipus de contractació i salaris que s'ofereixen en el sector. Els contractes eventuals, la precarietat laboral i els baixos salaris provoquen que molts metges i infermers optin per buscar altres sortides i molts d'ells acceptin anar-se a treballar a l'estranger on els contractes són molt més atractius.