Les peticions de renda mínima es donaran per denegades si en 6 mesos no són aprovades

El Govern ha decidit apostar pel silenci administratiu per posar fi a les peticions de renda mínima que en sis mesos no hagin estat acceptades. És una manera d'intentar acabar amb el casos administratiu que els nombrosos tràmits que han de fer els funcionaris s'està generant en els organismes públics.













D'aquesta manera, els ciutadans que sol·licitin la percepció de l'Ingrés Mínim Vital i no rebin una resposta afirmativa en el termini de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud l'hauran denegada sense que les administració accepti noves pròrrogues. N'hi haurà prou el silenci administratiu per donar per resolt l'expedient.





Des del Govern s'ha assegurat que es té la intenció d'accelerar els tràmits per donar una resposta a temps a les peticions dels ciutadans. No obstant això, des dels sindicats no es deixa de denunciar la càrrega excessiva de treball que estan patint els funcionaris, tant per l'augment del volum de treball com per la baixes de persones, per malaltia o vacances, el que està provocant un enorme retard en la tramitació de milers d'expedients que tenen damunt de la taula.





Cal tenir en compte que hi ha centenars de milers de sol·licituds que encara no han pogut ser tramitades o de les que no hi ha hagut una resposta des de l'administració, el que provoca una enorme angoixa entre els sol·licitants. Des del Govern s'assegura que totes les que siguin acceptades abans de al 31 de desembre tindran dret a percebre tots els pagaments endarrerits des de l'1 de juny. I, a més, aquelles persones que a el principi de el confinament no reunissin les condicions per a percebre aquesta ajuda, sí que podran acollir-se a aquesta ajuda si amb posterioritat la seva situació ha empitjorat.





D'altra banda, el Govern ha decidit eliminar el requisit d'estar apuntat a l'atur per tenir dret a rebre aquest ajut.