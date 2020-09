Wayne Griffiths, nou president de Seat a partir de l'1 d'octubre

El vicepresident comercial de Seat i conseller delegat de Cupra, Wayne Griffiths, ha estat nomenat nou president de Seat a partir de l'1 d'octubre en un consell d'administració de Seat celebrat aquest dimecres a Casa Seat de Barcelona.





MÉS INFORMACIÓ Wayne Griffiths podria ocupar la presidència de Seat





Ho han anunciat l'empresa en un comunicat, en el dia en què el mateix Griffiths i el president del Comitè Executiu del Grup Volkswagen, Herbert Diess, han estat presents en el consell d'administració de l'automobilística amb seu a Martorell (Barcelona).





Griffiths també continuarà com a conseller delegat i president de Cupra i, de moment, com a vicepresident executiu Comercial de l'empresa, mentre que Carsten Isensee es mantindrà com a vicepresident executiu de Finances i IT, càrrec que ja ocupava durant la seva presidència en funcions de Seat.