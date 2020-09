Wayne Griffiths podria ocupar la presidència de Seat

Volkswagen sembla haver triat a Wayne Griffiths, vicepresident comercial de Seat, a més de conseller delegat de Cupra, per estar al capdavant de l'automobilística espanyola Seat, ja que ara ocupa Luca de Meo.









En aquest cas, la junta directiva podria nomenar-durant el proper consell d'administració de Seat, que està previst per al 23 de setembre, segons algunes La Tribuna d'Automoció. Tot i així, des de Seat no s'han pronunciat sobre el nomenament i asseguren que no hi ha cap novetat sobre de Meo, que ara és conseller delegat de Renault, i que, en aquest cas, es comunicarà "en el moment oportú".





De moment, i des que De Meo es va anar a la companyia francesa al gener, el president interí de Seat és Carsten Isensee.









Griffiths va ser nomenat al març president d'administració de Cupra. El directiu britànic va començar a treballar el 1989 a Volkswagen, quan va entrar en Audi. Durant dos anys va passar per Seat, entre 1991 i 1993, i va tornar a Audi, on va ocupar diversos càrrecs. En 2016 va ser nomenat vicepresident comercial de Seat i al gener de 2019, conseller delegat de Cupra.





En els últims anys, Griffiths ha estat a la banda de De Meo en la gestió de Seat, i ha aconseguit grans resultats per a la marca, que el 2019 va tenir els seus millors resultats per quart any consecutiu, aconseguint un benefici net de 346 milions d'euros.





La pandèmia va impactar durament en el grup Volkswagen, que va reduir el seu benefici un 86%. Concretament, Seat va perdre 48 milions d'euros. Així i tot, la planta de Martorell va tornar a produir la Línia 3 (l'Audi A1) el 31 d'agost, i ja funciona com abans de la crisi, fabricant 2.000 cotxes al dia. A més, l'empresa preveu augmentar la seva producció en els propers mesos.





Seat va anunciar al juliol que invertiria 5.000 milions d'euros per a projectes de R+D durant els propers 5 anys amb l'objectiu d'electrificar els seus cotxes a les plantes de Martorell, Barcelona i Components, ja que el seu objectiu és produir un automòbil 100% elèctric a Martorell.