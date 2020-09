El Govern demana als ciutadans que evitin les sortides pel pont de la Mercè a Barcelona

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha demanat aquest dimecres que s'eviti sortir de cara al pont de la Mercè a Barcelona i part de l'àrea metropolitana per prevenir nous brots a Catalunya.









En una compareixença davant els mitjans, després de participar a la Junta Local de Seguretat de Terrassa (Barcelona), amb la presència, entre d'altres de l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, Sàmper ha dit que "qui no pugui viatjar que no ho faci" , ja que, tal com ha detallat, hi ha focus a la comarca de la Cerdanya (Girona) i a Manlleu (Barcelona).





Ha puntualitzat que aquells que ho facin apliquin les mesures de seguretat: mascareta, higiene regular de mans i distància social.





El titular d'Interior ha assenyalat que és una recomanació, seguint el "criteri mèdic i també com a prevenció", amb la finalitat d'evitar una situació de descontrol de virus.





Així mateix, ha reclamat que es impedeixin les trobades de grups de persones que no es veuen habitualment i ha justificat la mesura de limitar les concentracions deu a sis individus, a l'espera que els ratifiqui la justícia.





L'alcalde de Terrassa ha aprofitat la presència del conseller per reivindicar més agents dels Mossos d'Esquadra a la ciutat "per complir amb la ràtio" i davant la necessitat que té la ciutat.