El Govern prohibeix les reunions socials de més de sis persones

El comitè de direcció del Pla Procicat ha aprovat aquest dimecres la proposta de les conselleries de Salut i Interior de la Generalitat de limitar les reunions socials, tant en l'àmbit públic com privat, a un màxim de sis persones a tot Catalunya i no a deu com fins ara.









Segons ha informat la Generalitat en un comunicat, la limitació, que no s'aplica a persones convivents, té com a objectiu reduir el nombre de contagis de covid-19, que majoritàriament s'estan produint en l'àmbit interfamiliar i en l'entorn social més proper.





També s'ha limitat "en coherència" a sis el nombre de persones que poden ocupar una taula o agrupacions de taules en establiments d'hoteleria i restauració, tant en espais interiors com en terrasses.





El Procicat ha decidit no tancar "per ara" els parcs infantils, però sí que considera necessari reforçar les pautes per a les famílies per fer un ús correcte, i al mateix temps els elements de control per part de les administracions públiques locals.





Ha considerat que són un espai d'oci beneficiós per als nens però que el seu ús suposa un "risc de contagi", especialment per presentar superfícies de contacte, per coincidir grups estables diferents i per la dificultar de mantenir les distàncies, al mateix temps que constata la presència d'adults a càrrecs sense mantenir distància i comportant aglomeracions.





Ha recordat a les famílies que cal un "ús racional" dels parcs infantils per fer una utilització segura i per evitar aglomeracions, i recomana que a més de l'ús obligatori de màscara a partir dels sis anys --i si és possible entre els 3 i 5 anys- recomana que només un adult acompanyi els nens, i ha instat els ajuntaments a reforçar els missatges informatius en els accessos i incrementar la neteja i desinfecció.





REUS I LA CERDANYA

El Procicat ha aprovat prorrogar i modificar les mesures especials en matèria de salut pública a Reus (Tarragona), per un període de set dies, amb les modificacions que l'aforament permès en actes religiosos s'eleva al 50% i en les activitats culturals de arts escèniques i musicals a l'70%.





Finalment, el Procicat també ha aprovat aplicar restriccions als municipis de la comarca de la Cerdanya per un període inicial de 15 dies.





El Procicat recomana que la població es mantingui en el seu domicili i que només surti per treballar si no pot fer-ho a distància, assistir a centres, serveis i establiments sanitaris, centres docents i fer activitats de lleure infantil i juvenil.





També si no és per assistir i tenir cura de persones grans, menors, persones dependents o vulnerables; desplaçar-se a bancs; accedir a comerços d'alimentació, begudes i matèries primeres, i altres establiments amb cita prèvia.





Ha limitat l'aforament de l'hostaleria i restauració, tant en interior com en terrassa, al 50% i amb hora de tancament a la 1 de la matinada; l'assistència a actes religiosos al 50% i a activitats culturals al 70%.