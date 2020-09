Illa adverteix que la situació del coronavirus és "dinàmica" i que "hem d'estar preparats per a tots els escenaris"

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha advertit que la situació epidemiològica del COVID-19 a Espanya és ara mateix "dinàmica i canviant", pel que ha advertit que cal "estar preparats per a tots els escenaris".













Durant la seva compareixença aquest dimecres a la Comissió de Sanitat i Consum de Congrés dels Diputats, el ministre ha apuntat que els "plans de contingència" podrien ser activats "en període molt curt", tal com es preveu 'Pla de resposta primerenca a un escenari de control de la pandèmia per COVID-19 'aprovat per unanimitat per Sanitat i les CCAA.





"La situació epidemiològica és dinàmica i canviant. Hem d'estar preparats per a tots els escenaris. La tendència nacional d'augment de transmissió ens obliga a tenir preparats els següents escenaris, si bé les clares diferències territorials fan necessari adaptar les mesures de forma quirúrgica, adaptades a cada zona ", ha valorat.





Illa ha assenyalat que, en aquests moments, el "eix central" del combat contra el virus és l'Atenció Primària, "sobre la qual està recaient la major part de diagnòstics i seguiments". "És el nivell assistencial que ara mateix es troba més tensionat", ha alertat. Pel que fa als hospitals, ha reconegut que els llits ocupades per pacients amb COVID-19 "està creixent a poc a poc", situant-se en al voltant del 10 per cent, encara que algunes CCAA es situen al voltant del 25 per cent.





SEGONA ONADA: "MENOR INTENSITAT" I "CREIXEMENT MÉS LENT"

El ministre ha dedicat el començament de la seva intervenció a explicar per què, al seu parer, aquesta "segona onada" és diferent al començament de la pandèmia al març i abril. En primer lloc, ha argumentat que, "si bé és cert que la incidència del COVID-19 està augmentant a tot Espanya", sí que "difereix de forma important entre territoris". "No està en ascens en totes les CCAA. De fet, algunes que van tenir increments a principis de l'estiu, com Aragó i Catalunya, ara es troben en descens o altiplà", ha assenyalat, apuntant a Madrid com "la principal preocupació en aquests moments ".





De la mateixa manera, ha defensat que aquesta ona "és clarament diferent de la primera", ja que té "menys intensitat" i "una velocitat de creixement més lenta, tot i que les xifres semblin similars a les de març o abril". En aquest context, ha assenyalat que la capacitat de diagnòstic per part de les CCAA ha millorat "notablement", de manera que es detecten fins a sis o set de cada deu positius, en comparació amb el deu per cent de la primera onada.





Illa ha reivindicat, a més, que entre el 12 i el 18 de setembre les CA han realitzat més de 700.000 PCR, és a dir, més de 100.000 diàries, el que situa Espanya "en el rang més alt en els països europeu s". Així mateix, ha indicat que s'estan diagnosticant casos més joves, amb una mitjana d'edat de 35 anys enfront dels 60 de març i abril. Illa ha afegit que ara a l'almenys quatre de cada deu casos són asimptomàtics i que la letalitat està per sota de l'u per cent, en comparació amb el 12 per cent en els pitjors mesos de la pandèmia.





Illa ha rebutjat que els aeroports i ports siguin una important porta d'entrada de virus, tal com ha assegurat en la seva intervenció el diputat de Vox Juan Luis Steegmann. "En aquests moments el nombre de casos importats detectats és de 2.314 des de l'11 de maig. Una dada molt insignificant percentualment respecte al total de casos", ha detallat.





D'altra banda, el ministre ha informat que 16 comunitats autònomes, Ceuta i Melilla tenen ja implementada l'aplicació de rastreig de contactes desenvolupada pel Govern, 'Radar Covid'. Illa ha animat els ciutadans a descarregar la 'app', que ja compta amb 4,3 milions de descàrregues, per facilitar el control dels contagis. No obstant això, el ministre ha assegurat que "l'ideal" seria que hi hagués al voltant de 8 milions de descàrregues per millorar la seva eficàcia. De moment, ha defensat que està funcionant amb normalitat i no s'ha produït cap incidència destacable.





PASSARÀ UN TEMPS ENTRE L'ARRIBADA DE LA VACUNA I EL RETORN A LA NORMALITAT

Sobre l'arribada d'una vacuna, el ministre ha apuntat que es prioritzarà als "grups prioritaris" de "forma progressiva", però ha puntualitzat que "com a societat encara queda un temps de convivència amb el virus quan arribin les primeres vacunes". En aquest sentit, ha demanat a la població que es conscienciï que la distància social, la higiene de mans o l'ús de mascaretes seguiran sent imprescindibles durant "diversos mesos".





En qualsevol cas, Illa ha assegurat que les vacunes estaran disponibles "només quan es verifiqui que són eficaços, segura i de qualitat". "Aquest procés es realitzarà sense dreceres, amb les mateixes mesures de seguretat que tenen habitualment tots els medicaments", ha especificat, encara que afegint que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ja està treballant en un programa de farmacovigilància sobre la vacuna .





Segons ha informat el ministre durant la seva compareixença, l'AEMPS ha autoritzat fins al moment un total de 122 assaigs clínics amb medicaments per analitzar la seva possible utilitat enfront del COVID-19. No obstant, ha recordat que només està autoritzat remdesivir, ja que "en la resta no existeix de moment evidència d'assaigs controlats que permetin recomanar".