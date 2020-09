Notifiquen el primer cas de virus de Nil a Extremadura

La Direcció General de Salut Pública ha notificat aquest dimecres al Ministeri de Sanitat el primer cas a Extremadura de Febre per Virus de Nil Occidental (FVNO), el d'una dona de 52 anys resident a la localitat de Valdetorres, de l'Àrea de Salut de Mèrida , encara que el seu domicili fiscal i targeta sanitària pertanyen a Don Benito.









La pacient va iniciar símptomes de cansament i dolors musculars que van portar al seu ingrés a l'hospital Don Benito-Villanueva el dia 12 setembre pel quadre febril de 40ºC, diagnosticant episodi de meningitis vírica, i després de la seva millora, se li va donar d'alta el dia 18 .





Durant la seva estada de sol·licitar bateria de diagnòstic diferencial de diferents virus a l'Institut de Salut Carlos III, el qual ha confirmat aquest dimecres resultats positius per Virus de Nil Occidental, segons informa la Junta d'Extremadura en nota de premsa.





Un cop confirmat el cas de Febre del Nil Occidental, s'ha iniciat el protocol de vigilància epidemiològica, amb un seguit d'actuacions, com la realització de la investigació epidemiològica del cas per la Direcció de Salut de l'Àrea de Mèrida, a fi d'identificar possibles llocs en què hagi pogut contraure la malaltia.





També s'ha traslladat informació a Banc de Sang d'Extremadura per posar en marxa el control específic dels possibles donants de la zona i, si s'escau, la quarantena d'extraccions, i s'ha comunicat a l'Equip d'Atenció Primària de la zona de salut per tal que es mantingui la vigilància activa.





A més, s'han coordinat les actuacions amb el Servei de Sanitat Animal de la Conselleria d'Agricultura, i s'ha posat en marxa una vigilància entomològica específica de la zona de residència de la pacient, per tal de comprovar si hi ha circulació de mosquits que pugui actuar com a transmissors de la malaltia.





Per a això, es col·locaran trampes per a captura d'aquests mosquits, i es determinarà la possible presència de Virus de Nil en els capturats i un cop recollides les trampes indicades, es procedirà a la contractació de servei biocida per a tractament de control vectors a la zona.





En aquest sentit, recorda l'executiu extremeny que que l'únic transmissor d'aquest virus de Nil és el mosquit, no les persones.