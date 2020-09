Valls i Guilarte abandonen el pregó de la Mercè després que Poltrona digui "inadaptats" als que rebutgen el català

El president del grup de BCN Canvi a l'Ajuntament de Barcelona, Manuel Valls, i la seva homòloga de Cs, Llum Guilarte, han abandonat el pregó de la Mercè aquest dimecres a la tarda després que el pregoner, el còmic Tortell Poltrona, hagi dit que "qui rebutja la llengua i cultura d'un lloc es pot dir que són uns inadaptats".









"Hi ha gent obstinada a pensar que la nostra llengua és el castellà i nosaltres, vingui a parlar català. Es veu que devem tenir problemes mentals. Potser pensen que la seva llengua és més important que la de la meva mare. Doncs no. Qui rebutja la llengua i cultura d'un lloc, com a mínim, es pot dir que són uns inadaptats ", ha ironitzat durant el pregó.





En una piulada, Guilarte ha expressat llàstima i decepció pel discurs, perquè esperava "un pregó per a tots els barcelonins i no un discurs polític a el servei d'una ideologia", mentre que Valls ha lamentat en un altre tuit que això no era un pregó.