Barcelona celebra la Mercè menys popular dels últims anys

Barcelona celebra aquest dijous la patrona de la ciutat, la Mercè, la festa té aquest any la seva edició menys multitudinària, amb activitats de petit format, un centenar de concerts amb reserva d'entrades i aforament màxim de 800 persones per activitat per prevenir contagis de la Covid-19.









Sí s'oficiarà la missa de la patrona a la basílica de la Mercè, a l'endemà que el còmic Tortell Poltrona pronunciés el pregó, en què va criticar la situació política i climàtica, i va reivindicar la cultura i la llengua catalanes.





Aquest any no hi haurà els habituals castellers ni correfocs i no se celebraran activitats obertes a el públic, tot i que es mantindrà el caràcter gratuït, tindran lloc en horari diürn (de 11 a 22 hores) i el programa comptarà amb unes 300 activitats.





Les activitats previstes també acolliran espectacles reprogramats de la Quinzena de la Dansa Metropolitana, el Món Llibre i el Grec, i es presentaran propostes íntegrament barcelonines de l'Ateneu Popular de Nou Barris, Parking Shakespeare i Pallasos sense Fronteres.





NOUS ESPAIS

Les mesures de seguretat per fer front a la Covid-19 també ha provocat que es dupliquin els escenaris amb nous espais emblemàtics de la ciutat com el Park Güell, el recinte de Camp Nou, al Teatre Grec, els Jardins del Doctor Pla i Armengol i la Model, que acolliran part de la programació musical.





En total, els concerts es repartiran en 14 espais de la ciutat amb passades de matí, migdia i tarda per limitar l'aforament i garantir la desinfecció dels espais entre sessions, i s'establirà el 30% d'aforament.





A més, alguns concerts es retransmetran en directe a través de Betevé i BCNCultura perquè el públic pugui veure'ls sense moure de casa.





ARTISTES LOCALS

Entre els artistes que formen part del cartell destaquen Maria de la Mar Bonet -que es retroba amb Toti Soler-, Juanito Valderrama, Ray Colom, Rodrigo Cuevas, Califat, Lina_Raül Refree, Neue Grafik Ensemble, Novelist, Núria Graham i 12Twelve; i del total dels grups programats, un 61% estan liderats per dones.





A més, el festival BAM Cultura Viva s'adapta a el nou context en una quarta edició que se celebrarà els dies 24, 26 i 27 de setembre al recinte Fabra i Coats, i que comptarà amb 20 propostes artístiques de proximitat.





PIROMUSICAL DESCENTRALITZAT

El piromusical, que se celebra habitualment a l'avinguda Maria Cristina i la plaça Espanya, serà descentralitzat: a la mateixa hora hi haurà quatre castells de foc en quatre punts de la ciutat de manera simultània: en els districtes de Sants, Sant Martí, Nou Barris i Sarrià-Sant Gervasi.

Estarà dedicat a la ciutadania de 60 a 80 anys, que conforma el segment de la població més castigat per la crisi sanitària de la Covid-19, i està previst per al diumenge