L'indult als presos independentistes serà més difícil del que s'esperava

Les opcions que els líders independentistes empresonats obtinguin l'indult a què es va referir el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, en seu parlamentària no són tan elevades com alguns pretenen fer creure a la ciutadania. Els factors que poden influir, els organismes que tenen potestat per dir la seva i l'actual legislació poden allargar el procés en més d'un any i que tot acabi en res.





És cert que, com ha passat en aquest cas, l'indult pot ser sol·licitat per qualsevol ciutadà espanyol, no necessàriament pel condemnat. I això, en aquest cas, ja s'ha produït, de manera que el Ministeri té l'obligació d'iniciar els tràmits, per a la concessió d'aquest perdó. Una altra cosa molt diferent és que pot actuar només per motivacions polítiques a l'hora de concedir-lo. És aquí on entren els altres poders de l'Estat.





Fins fa poc temps, la potestat de concedir un indult era exclusiva de Govern de torn. No obstant això, això va canviar després de dos sentències de la Sala Tercera del Tribunal Suprem en què es qüestionava que només fos el Govern el que pogués decidir a l'hora de concedir l'indult. I aquí es va acabar l'arbitrarietat.





Ara, el Govern pot donar els passos que consideri oportuns, però per prendre una decisió definitiva ha de demanar informes tant a la Fiscalia com a tribunal que va dictar la sentència. I són aquests els que han de valorar dos aspectes claus: si hi ha hagut penediment i si hi ha hagut bona conducta del condemnat a la presó.





De la segona, no sembla haver-hi dades que diguin el contrari. Del primer, si. Els mateixos presos han manifestat sempre que se'ls ha donat l'oportunitat que tornarien a fer el mateix, una cosa que demostra que no hi ha cap tipus de penediment i que posa en una situació molt delicada la possibilitat que la justícia transiti, en aquest cas , pel mateix camí que el Govern.





I és precisament en aquest punt en el qual les coses es compliquen per al Govern. Encara que cap d'aquests requisits és essencial, els informes de Fiscalia i jutges són decisius i si l'Executiu fa cas omís a les seves valoracions, la concessió de l'indult pot ser tombada pel Tribunal Suprem si considera que s'ha extralimitat en les seves funcions.





Amb tot això, el procés per a la concessió de l'indult pot allargar-se més d'un any, molt més del que li interessa a Govern, que sembla necessitar els vots dels independentistes catalans per aconseguir alguns dels seus objectius, entre ells el més important, aconseguir els vots necessaris per aprovar els pressupostos generals de l'Estat.