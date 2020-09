L'alcalde de Puigcerdà demana als barcelonins que no viatgin a la Cerdanya

L'alcalde de Puigcerdà (Girona), Albert Piñeira, ha demanat aquest dijous als barcelonins que no vagin a la comarca de la Cerdanya durant el puento de la Mercè a Barcelona, per l'alt risc de contagi de coronavirus al municipi.









En una entrevista a Rac1, Piñeira ha advertit que els indicadors del coronavirus no són bons i que tenir una afluència notable de visitants no ajuda.





L'alcalde de la localitat pirinenca ha afirmat que hi haurà "restriccions, limitacions per a l'hostaleria, els restaurants i els comerços" per evitar contagis de coronavirus.





L'alcalde demana minimitzar al màxim els desplaçaments i la mobilitat ja que el risc de rebrot i la taxa de contagis "són molt alts", i aconsella evitar el contacte social, també per als veïns de la Cerdanya.





Segons les dades de la Conselleria de Salut, Puigcerdà registra una taxa de positius de 272, 66 per cada 10.000 habitants, i té 264 positius confirmats sobre una població de 9.258 habitants.





Per la seva banda, el director general adjunt de l'hospital Cerdanya, Xavier Conill, ha explicat que la situació de l'hospital és estable, que tenen cinc pacients positius pel virus ingressats i dos sospitosos de ser-ho. Recomana prudència i seguir les recomanacions, ja que l'augment de contagis no es registraria durant els dies de pont sinó que es veurà de manera "retardada".