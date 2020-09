L'obesitat mòrbida pot multiplicar per 14 el risc de formes greus de Covid-19

El risc d'experimentar complicacions greus de COVID-19 es multiplica per 14 en persones amb obesitat mòrbida menors de 50 anys, segons indica un estudi del CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP). L'estudi realitzat en el grup de Jesús Castella, a l'Institut de Salut Pública de Navarra, ha analitzat el risc que suposa tenir obesitat mòrbida per patir COVID-19 greu en funció de l'edat.













En el treball, que s'ha publicat a 'Obesity', la revista de la Societat Americana d'Obesitat, ha analitzat la població navarresa d'entre 25 i 79 anys. Els investigadors es van plantejar si el fet de tenir obesitat mòrbida incrementava el risc d'experimentar COVID-19 greu, i en aquest cas, si variava en funció de l'edat, gènere o presència d'altres patologies.





Per això, han comparat el risc de ser hospitalitzat per COVID-19 així com per experimentar complicacions greus de la malaltia, tal com el fet d'haver de ser atès en UCI o fins i tot morir, de les persones amb obesitat mòrbida que fa al de persones que no la presenten. Es va observar que les persones amb obesitat mòrbida tenien el doble de risc d'haver de ser hospitalitzades per COVID-19 i també es multiplicava per dos el risc de patir complicacions greus.





EL MAJOR RISC, EN ELS MÉS JOVES

Entre totes les persones amb obesitat mòrbida, es va veure que aquells que eren menors de 50 anys tenien un risc notablement superior en comparació a persones de la seva mateixa edat sense obesitat mòrbida: 5 vegades més de probabilitats de ser hospitalitzats per COVID-19 i fins i tot 14 vegades més d'experimentar complicacions greus de la malaltia.





Aquest major risc afectava tant a homes com a dones, i independentment de si tenien o no altres patologies. De fet, tal és la rellevància de tenir obesitat mòrbida en adults joves, que els investigadors van observar que aquestes persones podrien tenir un risc similar al que presenta la població major de 65 anys sense obesitat mòrbida.





Segons explica el cap de grup del CIBERESP i darrer signant d'aquest treball, Jesús Castella, aquest és el primer estudi que troba diferències importants en l'efecte de l'obesitat mòrbida sobre el risc i gravetat de COVID-19 en funció de l'edat de les persones.





Així mateix, la primera autora, Ujué Fresán, ha recalcat la necessitat d'implementar més polítiques per combatre l'altra pandèmia de la nostra societat, l'obesitat, ja que tindria beneficis a la lluita de no només malalties cròniques, sinó, com aquest treball apunta, fins i tot infeccioses.