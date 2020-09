La Comissió Europea i l'ECDC consideren "preocupant" l'augment de casos de coronavirus

La Comissió Europea i el Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (ECDC) han advertit aquest dijous que la situació epidemiològica actual suposar un risc "creixent" per als grups més vulnerables a les conseqüències del coronavirus i per als treballadors sanitaris, per la qual que exigeix una actuació "immediata i específica" per aturar la "preocupant" augment dels casos a Europa.









"Estem en un moment decisiu i tots han d'actuar amb decisió i utilitzar les eines que tenim. Això vol dir que tots els Estats membres haurien d'estar preparats per desplegar mesures de control immediatament i en el moment adequat. Pot ser la nostra última oportunitat per evitar una repetició de l'última primavera ", ha alertat la comissària de Salut, Stella Kyriakides.





Al seu torn, la xipriota ha recalcat en una roda de premsa que l'anàlisi de l'ECDC "mostra que no es pot abaixar la guàrdia". "Amb alguns Estats membres experimentant xifres de casos més elevades que durant el pic de març, està meridianament clar que no hem superat la crisi", ha dit.





El ECDC ha presentat una anàlisi de risc actualitzat en el qual destaca que és "vital" que els Estats membres despleguin "totes les mesures necessàries" pel que fa detectin "el primer senyal de nous brots".





El nou anàlisi de risc de l'organisme sanitari europeu adverteix que les intervencions "no farmacèutiques", com la distància social, la higiene o l'ús de mascaretes, "han demostrat no ser suficients per reduir o controlar" l'exposició a virus.





"Estem veient un increment preocupant del nombre de casos de Covid-19 detectats a Europa. Fins que hi hagi una vacuna segura i efectiva disponible, la identificació ràpida, els test i les quarentenes de contactes d'alt risc són algunes de les mesures més efectives per reduir la transmissió ", ha subratllat la directora de l'ECDC, Andrea Ammon.





Per això, el ECDC ha identificat algunes "opcions" alternatives que passen per reforçar els recursos de sistema sanitari i redoblar els esforços dedicats especialment a les persones de grups de risc i als treballadors sanitaris, augmentar la capacitat de proves diagnòstiques i el rastreig de casos o garantir l'accés a equips de protecció personal i medicines i assegurar una capacitat sanitària suficient.





Quarantenes DE 14 DIES

En aquest context, l'ECDC ha recomanat mantenir amb caràcter general les quarentenes de catorze dies per a persones que han tingut contacte amb gent infectada de SARS-CoV-2. Les autoritats sanitàries europees indiquen que aquest període pot reduir-se a deu dies després de l'exposició si en aquest moment s'obté un negatiu en una prova PCR.





Una altra de les recomanacions de la institució és que les autoritats de cada Estat membre se centrin en evitar els contagis en grups "clau" i posen l'accent en controlar la transmissió entre adolescents i adults de menys de 50 anys i en protegir les persones clínicament vulnerables i als treballadors de la sanitat, "en especial als dedicats a l'atenció primària".





Una ràpida identificació de les infeccions, l'execució de proves sense importar si es tenen símptomes i quarantenes després contactes d'"alt risc" segueixen sent "les mesures més efectives per reduir la transmissió", continua l'informe de l'ECDC.





El ECDC també anima a posar en marxa campanyes de comunicació adreçades a la població jove davant el "preocupant" augment dels incompliments de les mesures de protecció, i avançar-se a un possible increment de malalties mentals a mesura que es decreten noves mesures de confinament.





EVITEN COMENTAR LA SITUACIÓ A ESPANYA

Durant la roda de premsa en què ha presentat el contingut de el nou informe sobre la situació d'Espanya, la directora de l'ECDC ha evitat valorar la situació d'Espanya i les mesures per fer front a el creixement de les infeccions sota el pretext que l'entitat "normalment no comenta el que fan altres països".





Ammon ha apuntat, en tot cas, que a l'igual que passa en molts països, la major transmissió es dóna en "trobades privades" com festes, sopars familiars o casaments, situacions que estan "marcant la imatge epidemiològica actual". "Estem en contacte amb els països per veure com podem ajudar-los", ha tancat sense pronunciar-se sobre el cas específic d'Espanya.