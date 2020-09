Les reaccions dels polítics després de l'anunci de l'indult als presos de l'1-O

Les reaccions després de l'anunci del Ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, sobre l'indult als presos independentistes no s'han fet esperar. Durant la jornada de dijous, molts grups parlamentaris van donar la seva opinió sobre el possible indult i van deixar clar com està de dividit el terreny polític en els temes relacionats amb l'independentisme de Catalunya i els presos de l'1-O.









Iceta creu que seria "un escàndol" que el Govern central no tramités els indults ja que "estaria prevaricant"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va assegurar dijous que el Govern central "no pot deixar de tramitar una petició d'indult" perquè "estaria prevaricant". "Seria motiu d'escàndol que es bloquegés la tramitació d'una sol·licitud a la qual tenen dret tots els ciutadans", va afegir.





Iceta es va mostrar sorprès per l'"embolic" provocat arran de l'anunci del ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, que va explicar des de la tribuna del Congrés dels Diputats que els indults per als condemnats en el judici per l'1-O començaran a tramitar-se la propera setmana.





"La veritat, de vegades em costa entendre-ho. Imagineu que el ministre de Justícia digués: 'Ui, com que no em cau bé, el fico al calaix'. No pot. I per tant, no dic que no sigui notícia, però no un motiu d'escàndol", va afirmar Iceta.





"El que seria motiu d'escàndol és que es bloquegés la tramitació d'una sol·licitud a la qual tenen dret tots els ciutadans un cop són condemnats". Així, ha afegit que el ministre de Justícia ja ho va anunciar al febrer i que serà notícia "en el moment en què entri al Congrés dels Diputats una proposta".





A l'ésser qüestionat sobre una valoració, Iceta ha explicat que "forma part dels que estan governant Espanya" i que, en aquest context, no li "sembla oportú pronunciar-se". "Jo el que crec és que cal tramitar-la com qualsevol altra sol·licitud", ha afegit.









Podem creu que hi ha raons de "justícia i interès públic" per a concedir l'indult

Després de confirmar la notícia durant la sessió de control del Congrés, Jaume Asens va celebrar dimecres la imminent tramitació dels indults i va assegurar que ell és partidari de la seva concessió per a tots els presos del 'Procés', ja que hi ha raons de "justícia, equitat i d'interès públic".





"Si l'indult està pensat per algun supòsit és per això; per corregir situacions d'injustícia que s'han produït en els tribunals", va aprofundir.





A més, Asens va voler deixar clar que aquesta tramitació no es fa ara per "acontentar a una sèrie de partits" sinó que s'enquadra en el "compromís" que porten adoptant des de fa mesos amb la seva agenda "antirepressiva", ja que és necessari per a "desjudicialitzar la política".





Tot i això, ha afegit que "no cal ser ingenu" perquè "evidentment" això "reforçarà el bloc de la investidura" de cara als nous pressupostos generals de l'Estat, ja que "aplanar" el camí i generar un clima "favorable a l'entesa".









El PP veu "alarma social" en possibles indults als condemnats per 1-O i urgeix a reformar la llei de 1870 que els regula

El PP presentarà al Congrés una proposició de llei per reformar com més aviat la Llei de 1870 que regula les regles per concedir indults amb l'objectiu d'impedir que aquesta mesura es pugui aplicar als condemnats per sedició i rebel·lió. Al seu entendre, la celeritat en impulsar aquesta reforma es deu a l'"alarma social" i la "indignació" en la societat que ha provocat un possible indult als condemnats per l'1-O a Catalunya.





La portaveu parlamentària del Grup Popular, Cuca Gamarra, va anunciar aquesta iniciativa tan sols un dia després que Campo assegurés que la tramitació de les sol·licituds d'indult començarà la setmana que al·legant que és la seva "obligació" donar tràmit a les peticions presentades.





El PP va avisar que utilitzarà tots els mitjans al seu abast per impedir que aquests indults puguin arribar a concedir-se, començant per aquesta iniciativa parlamentària. Això sí, el seu debat pot retardar diverses setmanes atès que la Taula del Congrés no la qualificaria fins dimarts que ve i el Govern té un termini de 30 dies per donar la seva conformitat.





El líder dels populars, Pablo Casado, també va avançar que el seu partit està disposat a recórrer al Tribunal Suprem si arriben a aprovar aquests indults. "Si Sánchez no defensa els interessos d'Espanya, si se li cau i a la careta i revela el preu tan car que paga per seguir en el poder, el PP sí que està disposat a defensar Espanya", va afirmar rotund.









Bal (Cs) assegura que el Govern seria "partícip" de l'delicte si concedeix indults a presos catalans

El portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés, Edmundo Bal, va assegurar que el Govern central seria "partícip" dels delictes dels condemnats del judici del 'Procés' si concedeix l'indult als presos catalans.





"Ni la reforma del Codi Penal ni la concessió d'indults a persones que han comès delictes molt greus poden ser eines de negociació per aconseguir cap tipus d'acord. És immoral", va sentenciar en una intervenció en un col·loqui organitzat pel Club Segle XXI, en què va dir que el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, haurà de respondre si se'ls concedeixen els indults perquè "no ha donat més explicacions". "Em sembla vergonyós", va insistir.





En aquest sentit, el portaveu parlamentari va assegurar que, si s'aprova, seria "una vergonya per al dret penal". "Com és possible que a persones que han dit que ho tornaran a fer se'ls posi al carrer perquè puguin tornar a fer-ho? Estan dient que ho tornaran a fer i tu els poses els mitjans", va explicar Bal, que va recordar que aquesta "complicitat" faria al Govern "partícip" dels delictes dels condemnats.





Junqueras (ERC) qüestiona els indults i aposta per l'amnistia

Oriol Junqueras va qüestionar la via dels indults als condemnats per l'1-O a Catalunya i ha qualificat de "poc adequada" l'anunciada reforma del delicte de sedició i rebel·lió. La seva aposta és l'amnistia i "desjudicialitzar" la política i, de moment, veu "poques diferències" entre el Govern i el PP.





En declaracions a La Sexta enviades des de la presó de Lledoners, Junqueras va explicar que l'anunci de la tramitació dels indults "només evidència que el Regne d'Espanya segueix ancorat en el passat" i ha reiterat la seva aposta per l'amnistia: "La nostra resposta segueix sent la mateixa: som innocents i la nostra opció és l'amnistia ", va assegurar.





Junqueras assenyala que la via de la reforma del Codi Penal per rebaixar els delictes de sedició i rebel·lió li sembla poc adequada perquè no resol en cap cas l'origen de la problemàtica: "No dóna solució a milers d'encausats, acusats de posar urnes i deixar a la gent votar ".





Segons la seva opinió, el Govern ha de desjudicialitzar la política: "Avui diu fer gestos, però veiem poques diferències amb el PP", ha conclòs.





Adelante Andalucia veu positiu el possible indult a condemnats per l'1-O: "Mai van haver de haver trepitjat la presó"

Adelante Andalucia va saludar la possibilitat que es concedeixin indults als líders catalans condemnats per l'1-O a Catalunya ja que, segons va defensar, aquestes persones "mai haurien d'haver trepitjat la presó".





La portaveu adjunta del grup parlamentari Adelante Andalucia, Ángela Aguilera, va manifestar que "quan la política deixa d'existir, quan tot es resol en els tribunals, és que la política ha fracassat" i, al seu parer, aquest assumpte s'hauria d'haver tractat des del terreny polític "i no donar lloc a aquesta situació".





Va censurar que es "criminalitzi" a un poble que pretén expressar-se i va considerar que "ficar a gent a la presó per un referèndum és terrible". "Ens hauria agradat molt més que les coses haguessin funcionat des del punt de vista de la política i no de la repressió de molta gent", va dir.





Sobre la qüestió catalana, Aguilera es va traslladar a l'origen dels fets per criticar que tot "ve d'una denúncia de PP contra un Estatut de Catalunya que havia estat aprovat i referendat majoritàriament pel poble català".













Ester Capella veu els indults com "un pegat" i demana amnistiar els presos d'l'1-O

La consellera de Justícia de la Generalitat, Ester Capella, va dir que els indults són "un pedaç" i ha demanat un acord per amnistiar els presos de l'1-O.





"Tenim un conflicte polític amb companys a la presó. No volem que el Govern espanyol els indulti, com si els perdonés", ha retret Capella.





En canvi, va demanar "posar el comptador a zero, amb un acord polític per l'amnistia" per a tots els condemnats per l'1-O.