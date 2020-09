El president del TC tampoc va al lliurament de despatxos als nous jutges

El president de Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, ha excusat la seva assistència a l'acte de lliurament de despatxos als nous jutges a l'Escola Judicial a Barcelona, que estava confirmada inicialment, al·legant problemes d'agenda.









L'absència va ser comunicada dimecres passat per González Rivas a l'amfitrió de l'acte, el president del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes.





El president de el TC ha explicat que ja que tenia un compromís per a aquest divendres amb la XIII Conferència Iberoamericana de Justícia Constitucional, a la qual assisteix de forma telemàtica.

L'anunci es produeix en plena polèmica per l'exclusió del rei Felip VI d'aquest acte, el que ha causat un profund malestar a la carrera judicial que serà evidenciat formalment durant el seu discurs per Lesmes, segons va acordar la Comissió Permanent d'aquest òrgan.





Segons les fonts consultades, Espanya ostenta la Secretaria Permanent la Conferència Iberoamericana, que integren una vintena de talls constitucionals de tota Amèrica Llatina. La XIII Conferència se celebra des d'ahir de forma telemàtica i González Rivas ha de substituir aquest divendres en diferents intervencions a magistrat de el TC espanyol, que actua com a secretari permanent, Pedro González-Trevijano, que aquests dies es troba de baixa mèdica.





D'aquesta manera són dos i a les altes autoritats que no van aquest any a l'acte de lliurament de despatxos, que sol reunir a les més alta representació del món de la Justícia.

L'any passat, i en dates molt pròximes a la notificació de la sentència pel 'Procés' independentista a Catalunya, l'acte també va patir canvis i es va traslladar a Madrid, al·legant els organitzadors la conveniència de la capital per complir-se el 40 aniversari de la Constitució, si bé no van faltar ni el rei ni el president de tribunal de garanties.





Aquest dijous, i fora de l'ordre del dia, els vocals de la Comissió Permanent del CGPJ van discutir sobre la possible redacció d'un comunicat institucional per manifestar la seva protesta pel que alguns consideren un veto a rei, tot i que aquesta opció va perdre per cinc vots a 3. Finalment es va disposar que sigui aquest divendres Lesmes qui exposi la posició institucional de l'òrgan de govern dels jutges durant el seu discurs oficial.





Després de la reunió, un grup de sis vocals, tots ells designats a proposta de PP, va fer pública una declaració conjunta en què "lamenten profundament" no comptar amb la presència de l'Rei en l'acte de demà.





En aquest document, però, no s'apunta a el Govern ni a cap altra institució com a responsable de l'absència de Felip VI en l'acte, la presència havia estat confirmada inicialment per la Casa del Rei arribant fins i tot a imprimir-les invitacions a l'acte incloent a l' monarca.