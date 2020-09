Investigadors australians creen un ull biònic capaç de tornar la vista als cecs

Tornar la visió a les persones cegues. Aquest és el propòsit d'un grup de científics australians que ha desenvolupat un ull biònic que pot permetre que una persona recuperi la visibilitat perduda.









El grup de científics, de la universitat australiana de Monash, han assegurat que amb el dispositiu es pot tornar la visió als cecs. Després de deu anys d'investigacions, l'equip d'investigadors han desenvolupat el sistema i ho han provat en animals. Aquestes proves han resultat un èxit i no s'han detectat afectes adversos.





Els investigadors han desenvolupat implants sense fil miniaturitzats que són col·locats en la superfície del cervell del pacient i que tenen la capacitat de restaurar la visió. Aquests implants son d'una grandària de nou mil·límetres quadrats, van units a un sistema, que consta d'un casc dissenyat a mida, una càmera de vídeo i un transmissor sense fil. Tot això permet, per mitjà d'una programació específica, enviar les imatges als implants , que són capaços d'estimular les cèl·lules cerebrals amb petits impulsos elèctrics.









La imatge que capta una càmera de vídeo és enviada al processador de visió, que és l'encarregat d'extreure la informació que el sistema considera més útil. Aquesta informació és traslladada sense fils als complexos circuits que estan integrats en les plaques implantades en el cervell de la persona. Amb la informació rebuda, les plaques estimulen el cervell amb microelèctrodes, el que permet transmetre la imatge perquè la persona la reconegui. Les imatges creades pel sistema tenen una calidad de 500 píxels, suficients per a una perfecta visió.





El sistema continua en fase d'investigació, però els científics que l'han desenvolupat confien plenament que a mijtà termini podrà ser implantat en persones cegues perquè puguin recuperar la visió, encara que el sistema només servirà per a aquelles persones que alguna vegada van poder veure i van perdre la vista per una malaltia o per un accident, i no és útil per a persones cegues des del seu naixement. A més, no cal que la persona tingui globus ocular perquè el sistema li permet veure el que passa al seu voltant.





Ara l'equip d'investigadors s'ha llançat a la recerca de nous inversors que els permetin culminar el seu treball i començar a realitzar les proves necessàries en éssers humans. Un cop aquestes proves es duguin a terme, arribarà l'etapa de comercialització de el sistema.