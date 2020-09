Si Torra és inhabilitat, Torrent tindrà marge per activar el calendari electoral

El president de Parlament, Roger Torrent, tindrà marge per activar el rellotge de les eleccions i per ajustar el calendari electoral després de la possible inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, segons l'informe del Gabinet Jurídic de la Generalitat sobre les conseqüències de aquesta inhabilitació.









Com estableix la Llei de Presidència, a el fer-se efectiva la inhabilitació, s'obre un termini de 10 dies perquè Torrent iniciï una ronda de contactes amb els grups per proposar un nou candidat per substituir Torra, però, en el probable cas que no hagi cap candidat possible, l'informe estableix que el Parlament haurà de convocar un ple per comunicar-ho, el que equivaldria a una investidura fallida i posaria en marxa el termini de dos mesos per a la convocatòria automàtica d'eleccions.





No obstant això, l'informe jurídic de la Generalitat assenyala que Torrent no està obligat a convocar aquest ple just a l'acabar el termini de 10 dies, sinó que podria tenir dies de marge, el que permetria poder ajustar el calendari de les eleccions i, per exemple , fer-les coincidir en diumenge.