El ministre Castells veu exagerat inhabilitar Torra

El ministre d'Universitats, Manuel Castells, ha assegurat que veu "exagerat" que es proposi inhabilitar el president de la Generalitat, Quim Torra, perquè es tracta d'una "provocació a una situació de per si complicada".









En una entrevista a TVE ha suggerit que "sembla que tothom ja sap que (la inhabilitació) va ser d'un any i mig". Tot i això, ha recalcat que "cal respectar sempre les decisions de la justícia", encara que en aquest cas es tracta de la Junta Electoral, "que no és exactament judicial, sinó un òrgan administratiu.





En qualsevol cas, Castells ha insistit que "penjar una pancarta en funció d'una sèrie de qüestions que el president Torra estima i que això signifiqui passar per sobre de la voluntat popular expressada a través de Parlament de Catalunya", li sembla "una provocació ".





Sobre l'actitud de Torra, el titular de la cartera d'Universitats ha assenyalat que "tracta de mantenir la idea que la voluntat de el poble de Catalunya és més determinant que el que digui un òrgan administratiu. Llavors és el Tribunal Suprem el que ha de jutjar ", ha postil·lat.





SITUACIÓ INSOSTENIBLE

Sobre la convocatòria d'eleccions, Castells creu que la havien d'haver convocat fa temps perquè la situació a Catalunya "políticament és insostenible" i perquè "la coalició que havia de Govern està trencada en la pràctica". A més, ha criticat que en un moment de pandèmia "no es pot estar en aquestes condicions de provisionalitat".





Ha incidit que havien d'haver ja convocat eleccions, no per la inhabilitació de Torra, sinó perquè "algú ha d'estar a càrrec i dur a terme la negociació amb el Govern d'Espanya que s'ha interromput per aquesta crisi. Nosaltres com a Govern estem disposats a dur a terme la negociació ", ha remarcat, però ha objectat que per a això es necessita" un interlocutor ".





"La posició del nostre Govern és que a Catalunya hi ha un conflicte polític que cal reconèixer. Elecció rere elecció hi ha una majoria absoluta al Parlament de partits independentistes, però a el mateix temps la població catalana està dividida", ha tancat.