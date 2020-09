Així han reaccionat els partits polítics davant la inhabilitació de Torra

La decisió de Tribunal Suprem d'inhabilitar el president de la Generalitat Quim Torra per desobediència ha provocat reaccions en tots els partits polítics.





Un dels primers a reaccionar ha estat Junts per Catalunya, la portaveu, Elsa Artadi, s'ha assabentat de la notícia mentre estava fent una roda de premsa.





Segons Artadi, "la decisió del Suprem demostra una falta d'empatia i de sensibilitat per al moment que estem habitatge. Tenim un Govern que està bolcat en a lluita contra la pandèmia i l'estat espanyol està castigant a tota la ciutadania de Catalunya, independentment de la seva ideologia ".





La portaveu del partit a què pertany Torra ha llançat dures acusacions contra el Govern espanyol quan ha assegurat que "això confirma la repressió desencadenada per part de l'Estat espanyol, que segueix intacta i activa en els últims tres anys. La interferència de la justícia espanyola afecta a la vida democràtica de les institucions catalanes ".





I ha afegit que "vista la voluntat de l'Estat de seguir per la via de la repressió i l'alteració democràtica i que no hi ha cap solució política sobre de la taula, fem una crida a l'independentisme perquè aquesta interferència serveixi per ratificar els resultats del referèndum de l'1-O ".





Artadi ha afirmat que "és un escàndol democràtic que ens assabentem de la decisió del Suprem a través dels mitjans de comunicació".





Per la seva banda, Carlos Puigdemont, líder del partit a l'exili, ha dit: "Un Estat corromput des de la Corona fins a la judicatura contínua decidint en nom dels catalans. Una vegada més, l'Estat espanyol interfereix en les nostres institucions democràtiques. De destitució en destitució fins la república final. al teu costat, president Torra ".





ERC

Els polítics presos d'ERC s'han pronunciat a través de les xarxes socials. Oriol Junqueras ha dit: "Nou atac del Suprem i de l'Estat espanyol contra la democràcia i les institucions catalanes. La repressió contra l'independentisme no té fi. Amnistia, autodeterminació i república catalana. Amb tu, president Torra"





En termes similars s'ha pronunciat Raül Romeva, que ha dit: "Empresonats, exiliats, inhabilitats. Les vies són diverses, però el resultat sempre és el mateix: trencar el resultats de les urnes catalanes. Tot el meu suport, president Torra, davant d'aquesta democràcia condemnada ".





Per la seva banda, el president de Parlament i membre d'ERC Roger Torrent ha dit que "inhabilitar el president de la Generalitat per exercir el seu dret a la llibertat d'expressió és impropi d'un sistema democràtic. Tot el suport al MHP Quim Torra. La repressió no acabarà amb la voluntat majoritària d'aquest poble ".





PSC

El líder del PSCV. Miquel Iceta, ha assegurat que el que Catalunya necessita és una convocatòria urgent d'eleccions, i ha recordat que "Torra ja va dir al gener que se sentia desautoritzat i que la legislatura estava acabada".





Iceta ha reclamat que sigui ara el president de Parlament el que prengui la iniciativa i els contactes amb els diversos partits polítics per "proposar un candidat a la presidència i si es produeix una investidura fallida iniciar el procés per a una convocatòria d'eleccions".





El líder de PSC ha dit que la inhabilitació "suposa un nou fracàs de la política catalana i de la imposició d'una política partidista enmig d'una pandèmia de terribles conseqüències. Nosaltres respectem les decisions judicials, i aquesta decisió era previsible. Ni la il·legalitat ni la unilateralitat són camins fiable i ningú està per sobre de la llei, sobretot els responsables polítics ".





EN COMÚ PODEM

Des d'en Comú Podem, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat que "la politització de la cúpula judicial continua alimentant conflictes. La inhabilitació del President Torra per una pancarta és un despropòsit, per moltes discrepàncies que tinguem. Catalunya necessita una nova etapa: eleccions, diàleg i lideratge per a sortir de la crisi".



Per part seva, el diputat Jaume Asens ha dit: "La inhabilitació del President Torra per una pancarta és probablement el cas més absurd que hem vist en tota l'etapa de judicialització de la política. Una sentència injusta més d'un poder judicial segrestat per la dreta que, de cap manera, ens ha de desviar del camí del diàleg".





CIUTADANS

Des de Ciutadans, Carlos Carrizosa, líder de la formació a Catalunya, ha afirmat que "avui posem punt i final a una etapa negra. Torra va arribar sota el signe dels seus escrits racistes, va dir que no venia a gestionar una autonomia i es va inhabilitat gràcies a la denúncia de CIUTADANS. Avui comença el reset que Catalunya necessita ".





També la líder del partit a nivell nacional, Inés Arrimadas, ha assegurat que "el s espais públics són de tots i un dirigent polític no pot saltar-se les lleis per inundar-amb propaganda separatista. Per això des de Ciutadans denunciem a Torra, iniciant així una causa que avui acaba amb la seva inhabilitació. Es fa justícia i guanya la llibertat ".





PP

Des del PP, Pablo Casado ha volgut atribuir-se el mèrit de la inhabilitació de Torra assegurant que "gràcies a la denúncia del PP davant la Junta Electoral Central, Torra ha estat inhabilitat pel Tribunal Suprem. El Govern ha de garantir el compliment de la sentència i l'ordre públic a Catalunya, on s'han de convocar eleccions immediatament ".





PDECAT

Des del PDeCAT han demanat no acceptar la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, i que les pròximes eleccions catalanes siguin "plebiscitàries" perquè, si hi ha una majoria parlamentària independentista, es faci afectiva la declaració d'independència de 2017.



En un comunicat, ha sostingut que la inhabilitació de Torra és "inacceptable i un escàndol democràtic", i ha reclamat una resposta unitària i contundent. "No acceptem que sigui la judicatura espanyola qui marqui l'agenda electoral. Ha d'haver-hi una resposta política unitària. Hem de donar el missatge polític que no acceptem aquesta inhabilitació, només reconeixem un únic president", han defensat des del partit.