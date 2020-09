Un terç de la població espanyola seran jubilats en 2050 i la despesa de l'Estat en pensions es triplicarà

El nombre de pensionistes que viuran a Espanya d'aquí a 30 anys serà molt superior a l'actual. De fet, les projeccions apunten que l'any 2050 els pensionistes representaran una tercera part de la població total de país, el que pot suposar un seriós menyscapte per a les compte públiques.













A més, aquest significatiu augment del nombre de pensions comporta de forma paral·lela l'augment mitjà de les pensions. Si en l'actualitat la pensió mitjana a Espanya és de 992 euros al mes., D'aquí a 30 anys serà de 1.954 euros mensuals. Les causes d'aquest augment cal buscar-les tant en els efectes de la inflació com en el fet que molts dels pensions que d'ara endavant es vagin incorporant a sistema ho faran amb el dret a percebre una pensió més elevada ja que la seva aportació a el sistema també ha estat més elevada gràcies a l'augment dels salaris en les últimes dècades.





Tot això provocarà, segons una informació publicada per Voz Populi, que la despesa en el pagament de les pensions serà molt superior a l'actual. De fet, avui dia l'administració pública destina un 10,9% del PIB a el pagament de les pensions, percentatge que, segons l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef), pujarà fins al 14,2% d'aquí a trenta anys.





Això tenint en compte que aquest percentatge es calcula en base a les previsions futures, que apunten que el PIB en aquest mateix període serà més del doble de l'actual, passant de 1,245 bilions d'euros a 3,168 bilions d'euros. Però la despesa en pensions passarà dels 130.000 milions d'euros anuals actuals a uns 450.000 milions d'euros.





El problema que es presenta per a les arques de l'Estat és que no està previst que els ingressos de la Seguretat Social augmentin en la mateixa proporció que ho farà la despesa en pensions. Això obligarà a sistema a endeutar-se, per la qual cosa haurà d'acudir a les ajuda de l'estat per complir les seves obligacions. Un deute que, segons les previsions, no deixarà d'augmentar any a any, passant d'un 8,8% el 2030, a un 27,8% en 2040 i un 56,3% el 2050, la qual cosa col·locarà a Espanya en una situació límit ja que les recomanacions de la UE aconsellen no superar un deute públic superior a l 60%.