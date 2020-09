L'exjutge Garzón i la fiscal general, Dolores Delgado, oficialitzen el seu festeig

L'exjutge Baltasar Garzón i la fiscal general de l'Estat, Dolors Delgado, han oficialitzat la seva relació de parella. Tots dos han comunicat de manera oficial a les seves respectives famílies que mantenen una relació. Tots dos han estat molt bons amics des que el 1993 Prim va ser destinada com a fiscal a el jutjat número 5 de l'Audiència Nacional, que llavors dirigia Garzón.









La relació entre tots dos va començar a transcendir fa tot just uns dies quan se'ls va descobrir al costat en un restaurant de Roma, el que immediatament va fer córrer els rumors que entre ells hi havia alguna cosa més que una simple relació d'amistat. Potser per això, tots dos han decidit donar el pas i oficialitzar la seva relació davant les seves respectives famílies.





Baltasar Garzón ha estat casat durant quaranta anys amb María Rosario Molina, que és la mare dels seus tres fills. Fins ara no havia transcendit la separació de el matrimoni, que segons algunes fonts s'ha produït no fa molt de temps.





Pel que fa a Dolors Delgado, l'actual fiscal general és mare de dos fills que va tenir amb el fotògraf i alt executiu d'El Corte Inglés Jordi Valls Capell, el seu marit des de 1986, de què es va separar en 2018.