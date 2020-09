La policia deté una banda que obligava a joves brasilers a prostituir-se

Agents de la Policia Nacional han alliberat a un home brasiler víctima de tràfic que havia estat obligat a prostituir-se a pisos de Saragossa i Sant Sebastià. Sis persones han estat detingudes acusades de pertinença a organització criminal, tràfic d'éssers humans i delictes relatius a la prostitució, entre d'altres.





La investigació policial va començar amb la declaració de la víctima, que va relatar detalladament que havia estat enganyat per venir a Espanya amb l'objectiu de treballar en un restaurant i va acabar exercint la prostitució en diversos pisos de cites.





Les primeres gestions van revelar que es tractava d'una organització criminal en què cada membre s'havia especialitzat en àrees molt concretes, com la captació, recepció, acolliment i trasllats, i que utilitzaven una botiga de roba al Brasil per captar les víctimes, oferint- contractes de treball a Espanya com a cambrers.





Després, els compraven un bitllet d'avió fins a Barcelona amb escala a París per dificultar els controls de la Policia. A continuació, eren traslladats fins a un pis de Saragossa, on els informaven que havien contret un deute de 7.000 euros i que havien de exercir la prostitució per liquidar-la.





A més, els obligaven a consumir substàncies estupefaents amb els clients ia obtenir les dades de les seves targetes de crèdit per fer-les servir fraudulentament per part de l'organització. Després d'un temps a Saragossa eren traslladats a un altre pis de Sant Sebastià per continuar sent explotats sexualment.





BLANQUEIG DE DINERS

La majoria dels seus membres operaven des d'Espanya. Només una persona estava al Brasil, en una botiga de roba que servia com a centre d'operacions per captar les víctimes i blanquejar els diners obtinguts del tràfic.





Els capitostos, una parella de brasilers, van realitzar més de 560 enviaments internacionals de diners, arribant a blanquejar més de 280.000 euros. S'ha detectat que en nombroses ocasions els capitostos obligaven les víctimes a realitzar els enviaments de diners perquè no quedés reflectida la seva identitat.





En total s'han fet sis detencions, quatre d'elles a Saragossa, una a Sant Sebastià i una altra a la localitat tarragonina de Salou, per pertinença a organització criminal, tràfic d'éssers humans, delictes relatius a la prostitució, delictes contra els drets dels ciutadans estrangers, contra la salut pública, blanqueig de capitals, estafa i tracte degradant.





S'han dut a terme tres entrades i registres, dues d'elles a Saragossa i una a Sant Sebastià, i s'ha intervingut diversa documentació, equips informàtics, telèfons mòbils i tauletes.