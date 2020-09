El Govern dóna el vistiplau a la contractació de 10.000 professionals sanitaris

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei de mesures que permeten a les comunitats autònomes i als l'Institut Nacional de Gestió Sanitària (INGESA) la contractació excepcional de personal facultatiu i no facultatiu per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid -19, possibilitant així la el contracte d'uns 10.000 professionals sanitaris.





En concret, el text, com així ho ha explicat la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, recull la possibilitat que es pugui contractar a aquells professionals que, compten amb el grau, llicenciatura o diplomatura corresponent però no tenen el títol de especialista reconegut a Espanya, per a realitzar funcions pròpies d'una especialitat.





Per tant, es podrà contractar qui hagi realitzat les proves selectives de formació sanitària especialitzada en la convocatòria 2019/2020, que ha superat la puntuació mínima però no ha resultat adjudicatari de plaça. També es podrà contractar els professionals sanitaris que compten amb un títol d'especialista obtingut en un Estat no membre de la Unió Europea, sempre que el Comitè d'Avaluació hagi emès l'informe-proposta que regula l'article art. 8.b), c) od) de el Reial Decret 459/2010, de 16 d'abril.





El text normatiu recull també que el contracte que se subscrigui permetrà l'exercici de l'activitat assistencial i es pot prolongar fins a dotze mesos prorrogables per successius períodes de tres mesos. El període de serveis prestats serà tingut en compte per al reconeixement d'efectes professionals del títol d'especialista.





PRESTACIÓ EXCEPCIONAL

D'altra banda, el Reial decret llei estableix la prestació excepcional i transitòria de serveis de personal mèdic i d'Infermeria estatutari, laboral i funcionari. Així, que les comunitats autònomes podran destinar el personal estatutari d'Infermeria i metge facultatiu especialista d'àrea de qualsevol especialitat, dins del seu centre hospitalari, a unitats assistencials d'una altra especialitat diferent de la seva quan el nombre de professionals d'aquestes unitats no sigui suficient , com a conseqüència de la pandèmia per la Covid-19.





L'objectiu, prestar atenció sanitària als pacients d'aquestes àrees, sempre que quedi garantida l'assistència sanitària de les seves unitats assistencials d'origen. A més, cada comunitat autònoma pot acordar que el personal d'infermeria i metge especialista estatutari que presti serveis en centres hospitalaris passi a fer-ho als centres d'Atenció Primària de la seva àrea d'influència amb l'objectiu de reforçar-la i sempre que, com en el cas anterior , quedi garantida l'atenció sanitària en les seves unitats d'origen.





Les comunitats autònomes també podran destinar a el personal estatutari de la categoria d'Infermeria, metge/ssa o pediatre d'Atenció Primària, de forma excepcional i transitòria, a prestar serveis en els seus hospitals de referència o hospitals de campanya, si les necessitats ho demanen.





Pel que fa a el personal funcionari autonòmic o laboral que presti la seva activitat en establiments sanitaris de caràcter públic podrà ser destinat a qualsevol dispositiu assistencial de el Sistema Nacional de Salut.





Una de les disposicions finals de el document estableix, d'altra banda, que l'accés a la formació sanitària especialitzada s'efectuarà a través d'una convocatòria anual de caràcter nacional i que les persones que participin en les proves selectives hauran de fer els tràmits corresponents a través de mitjans electrònics, el que inclou la presentació de sol·licituds, aportació de documentació i pagament de taxes, així com la fase d'adjudicació de plaça.





10.000 PROFESSIONALS FACULTATIUS

En concret, en l'àmbit de la Medicina són 4.557 els professionals que van realitzar les proves selectives de FSE de la convocatòria 2019/2020 que no tenen plaça. Altres titulacions que optaven a perfils facultatius van ser Psicologia amb 2.802 professionals, Farmàcia amb 917 professionals, Biologia amb 557, Química amb 161 i Física amb 93.





D'altra banda, el nombre de professionals extracomunitaris que es poden contractar amb aquesta nova mesura és de 234, 153 es troben pendents de realització de pràctiques professionals, 81 pendents de realització de formació complementària i 282 pendents de la superació d'una prova teoricopràctica .