Un estudi espanyol suggereix que la conjuntivitis podria ser el primer símptoma de detecció del Covid-19

La conjuntivitis és una de les possibles manifestacions clíniques de la malaltia per coronavirus i patir-pot suposar el primer símptoma d'haver contret infecció, segons es desprèn d'una investigació duta a terme per oftalmòlegs de l'Hospital Clínic San Carlos de Madrid.













L'estudi, realitzat en 301 pacients hospitalitzats al centre hospitalari amb edat mitjana de 72 anys i publicat a 'Graefe * s Arxiu per Clinical and Experimental Ophtalmology', és el primer d'Espanya que descriu les característiques clíniques de la conjuntivitis, revelant una prevalença de l'11,6 per cent dels malalts.





"Per tant, un de cada deu pacients hospitalitzats podria desenvolupar conjuntivitis relacionada amb Covid-19 durant alguna de les etapes de la mateixa", ha explicat una de les autores de l'estudi i oftalmòloga de l'Hospital Clínic San Carlos, Bàrbara Burgos.





Aquestes troballes poden ajudar a altres metges a un diagnòstic precoç de la infecció. I és que, la conjuntivitis associada a Covid-19 es pot presentar en un o ambdós ulls, amb símptomes com ull vermell, acompanyat de llagrimeig o lleu secreció. A més, sol ser una condició que es resol espontàniament en dues o quatre dies i no s'han identificat, de moment, seqüeles visuals ni complicacions greus associades.





En aquest sentit, els autors han assenyalat que l'actual prevalença de la conjuntivitis entre pacients amb Covid-19 pot estar "infraestimada", el que es pot explicar perquè pacients lleus, o molt lleus, no han estat conscients de patir la malaltia; i pel desconeixement d'aquesta simptomatologia, especialment durant el començament de la pandèmia.





Finalment, oftalmòlegs de l'Hospital Clínic, en col·laboració amb microbiòlegs del mateix centre, han portat a terme un altre estudi, pioner a Europa, 36 pacients amb diagnòstic confirmat de Covid-19, publicat a 'Journal of Infection' ia 'Journal Medical Virology ', en què es va tractar de determinar la presència de virus a la llàgrima i secrecions oculars mitjançant PCR de mostres oculars, el que revelaria el paper de l'ull com a possible via de transmissió de la infecció.





A causa de la comunicació de la superfície ocular amb l'aparell respiratori i gastrointestinal mitjançant el sistema de drenatge lacrimal, l'ull podria actuar també com una via de propagació de la infecció. Sembla, però, que la tècnica PCR de mostres oculars no té una alta rendibilitat diagnòstica en la identificació de virus, detectant només en el 5,5 per cent dels pacients, segons opinen els autors.