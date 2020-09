Telefónica i l'Institut Català de la Salut incorporen la realitat virtual a la formació en suport vital bàsic

Telefónica i l’Institut Català de la Salut (ICS), a través de la seva Àrea de Formació a la Catalunya Central, implementaran a partir d’octubre per primera vegada a Catalunya una metodologia docent que utilitza la Realitat Virtual per a la formació en suport vital bàsic -reanimació cardiopulmonar- als professionals sanitaris.









La realitat virtual permet situar a l’alumnat davant de situacions que, per la seva complexitat o perill, són difícils de gestionar en un entorn d’aprenentatge i no en un de simulació, i aporta una experiència formativa integral, immersiva i motivadora. La metodologia consisteix en l’ús d’ulleres virtuals, a través de les quals l’alumne viurà experiències reals i permetrà als docents validar els coneixements adquirits a través d’un sistema d’estadístiques que recull i valora els resultats obtinguts. A més, aquesta modalitat resulta idònia per a complir amb els requisits de distància i higiene que imposa la situació actual derivada de la Covid-19.





Aquesta nova modalitat formativa, que s’implementarà després d’una prova pilot interna en la qual s’ha instruït als formadors de l’ICS, permetrà consolidar de manera més eficient els coneixements adquirits gràcies a una formació basada en les pràctiques i les experiències, en lloc de mètodes clàssics d’observació o escolta.





La tecnologia de LUDUS Global, la primera plataforma de formació en realitat virtual per a la capacitació i l’entrenament en matèries de seguretat i salut, és responsable que aquest software ofereixi una experiència realista d’aprenentatge als alumnes amb una molt baixa corba d’aprenentatge per als formadors. Aquesta tecnologia també permet als docents participar en la millora continua dels materials didàctics aportant experiències i nous escenaris de simulació. LUDUS pertany a l’ecosistema Wayra, la xarxa d’innovació oberta de Telefónica, present els set hubs d’innovació a deu països d’Europa i Amèrica Llatina.





La incorporació de la realitat virtual a la formació suposa un salt qualitatiu en l’aprenentatge d’aquelles àrees en les quals els coneixements són difícils de visualitzar si no es fan en un entorn de simulació. L’objectiu d’aquesta iniciativa és augmentar la qualitat de la formació i que els professionals del territori es familiaritzin amb les noves metodologies docents, entre elles la simulació, la realitat virtual i la realitat augmentada, el que millorarà les competències i habilitats dels professionals i impactarà directament en la salut de la ciutadania.





Aconseguir implantar els últims avenços tecnològics a l’àrea de la sanitat és un dels pilars bàsics en els quals treballa Telefónica eHealth, per a impulsar la vida saludable, millorar la qualitat de vida, així com per a optimitzar els recursos socials i sanitaris. Els treballs que es desenvolupin inclouen una part destinada a la prevenció (en la que destacada la Telemonitorització o Gestió Remota de Pacients (GRP) per a controlar als pacients crònics des de casa seva), i una altra a l’atenció reactiva (teleassistència, serveis de diagnòstic i tractament -telemedicina, telehospitalització i telerehabilitació-).