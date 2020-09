Hisenda publica la llista de morosos a la que hi són, entre d'altres, Neymar o l'actriu Paz Vega

El Ministeri d'Hisenda ha fet pública la llista dels majors morosos del país, d'aquelles persones o societats que deuen al fisc una quantitat superior a l milió d'euros a 31 de desembre del 2019.









Respecte a l'última llista publicada, el deute acumulat dels que apareixen en aquesta llista ascendeix a 14.200 milions d'euros, cent milions més que l'any anterior. D'aquests, 13.557 són deutes de les empreses i la resta, de particulars.





En aquest últim capítol destaca la presència del jugador de futbol brasiler de Paris Saint-Germain i exjugador del FC Barcelona, Neymar, que apareix per primera vegada en la llista de morosos del Ministeri d'Hisenda, amb un deute de 34,6 milions d' euros, sent la primera persona física en volum de deute de tot el llistat, desbancant així del primer lloc a l'empresari Agapito García Sánchez, amb 15,9 milions, la mateixa xifra que l'any passat.





Entre els personatges destacats que romanen a la llista figura, per segon any, l'ex campió de motociclisme Sito Pons, que deu 1,95 milions d'euros, el mateix que en l'anterior llista, i l'expresident de Banesto Mario Conde, que redueix el seu deute a 12.3 milions.





També romanen Maria Paz Campos Trigos, nom real de l'actriu Paz Vega, que deu 2.6 milions d'euros, més que els 2.49 que havia de l'any anterior; i la presentadora Patricia Conde, amb un deute de més d'1,88 milions d'euros, per sobre dels 1,83 de l'any passat.





Per la seva banda, l'ex vicepresident de Govern i expresident de Bankia, Rodrigo Rato, surt de la llista, a l'igual que l'advocat José Emilio Rodríguez Menéndez i el col·laborador de televisió Juan Francisco Matamoros, conegut com Kiko Matamoros, que ja no figuren en el llistat. També surt de la nova llista Esquerra Unida-Madrid.





De la mateixa manera, l'expresident del Reial Madrid Lorenzo Sanz deixa d'aparèixer en el llistat després de la seva mort el passat mes de març a causa del coronavirus.





També repeteix a la llista l'escriptor César Vidal, que ha incrementat el seu deute amb Hisenda fins als 3,26 milions d'euros, davant als 2,77 milions que devia en llista anterior.

Entre les societats que entren, destaquen Intereconomía Ràdio SL, amb un deute de 1,3 milions; Edifici Novosur, relacionat amb Nueva Rumasa, amb un deute de 4,6 milions; o Reus (1,2 milions).





A més, entren tres societats de Marbella: Gerència d'Obres i Serveis Marbella (12,4 milions), Ràdio Televisió Marbella (3 milions) i una altra de neteja (1,5 milions).





Entre les empreses que romanen i augmenten considerablement el seu deute figura la promotora Nozar, amb un deute de 215.100.000; Isolux Corsán, amb 329.600.000, augmentant en 13,8 milions, i Desgüaces La Torre, amb 21,4 milions, elevant-se en 3 milions.





Al seu torn, entre les companyies que romanen amb un deute menor, després d'haver aconseguit Hisenda el cobrament, es troben Martinsa, amb 27 milions, reduint-se en 23,3 milions; Royal Urbis, amb 343,5 milions, baixant a 9,7 milions; o La Casa Gran de l'Oli d'Oliva, pertanyent a l'empresari Luis Miguel Rodríguez, propietari de Desguaces La Torre, amb 1,76 milions, baixant a 462.000 euros aquest deute.