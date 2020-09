El 90% dels MIR secunda la sisena jornada de vaga convocada per Metges de Catalunya per exigir millores laborals i formatives

El 90% dels metges interns residents (MIR) dels centres d’atenció primària i de la xarxa d’hospitals públics i concertats ha secundat la sisena jornada de vaga convocada per Metges de Catalunya (MC), per exigir millores laborals, retributives i formatives.













Centenars de residents vestits de negre i amb espelmes s’han concentrat aquest dimecres a la plaça de Sant Jaume de Barcelona (adjuntem fotografies), on han escenificat l’enterrament de la formació dels futur especialistes en una protesta simbòlica tenyida de dol. Els joves facultatius han plantat un taüt al mig de la plaça amb la inscripció “RIP formació MIR” i, posteriorment, hi han dipositat clavells, bates blanques i fonendoscopis com a ofrena.





Durant la protesta, els MIR han exhibit una pancarta amb el lema “Drets i formació per al futur de la sanitat” i diversos cartells amb consignes com ara “Sense drets laborals, aturem els hospitals”, “Prou metges low cost”, “D’aplaudiments no es viu, no es descansa i no s’aprèn. Condicions dignes ja!” i “Amb metges explotats, no funciona la sanitat”.