Un estudi evidencia l'existència de persones 'supercontagiadores' del Covid-19, especialment els nens

Un estudi realitzat sobre una mostra de més de mig milió de persones a l'Índia ha evidenciat l'existència de persones que són 'supercontagiadores' del Covid-19, la malaltia que provoca el nou coronavirus, sent especialment contagiadores els nens i adults joves.









Publicat a la revista 'Science', els experts van rastrejar les vies d'infecció i la taxa de mortalitat de 575.071 persones que van estar exposades a 84.965 casos confirmats de coronavirus, sent per tant l'estudi de rastreig de contactes més important realitzat fins a la data.





D'aquesta manera, els investigadors van trobar que el 71 per cent de les persones infectades no infectar a cap dels seus contactes, mentre que només el 8 per cent de les persones infectades van representar el 60 per cent de les noves infeccions.





"El nostre estudi presenta la major demostració empírica de superpropagació del coronavirus de la qual tenim coneixement en qualsevol malaltia infecciosa. Els esdeveniments de superpropagación són la regla més que l'excepció quan s'observa la propagació del Covid-19, tant a l'Índia com probablement en tots els llocs afectats ", han dit els experts.





Així mateix, els científics han observat que les possibilitats que una persona amb coronavirus, independentment de la seva edat, el transmetés a un contacte proper oscil·laven entre el 2,6 per cent en la comunitat i el 9 per cent a la llar.





"Els nens són transmissors molt eficients en aquest entorn, que és una cosa que no s'ha establert fermament en estudis anteriors. Vam descobrir que els casos notificats i les morts s'han concentrat més en cohorts més joves del que esperàvem segons les observacions dels països d'ingressos més alts ", han tancat els investigadors.