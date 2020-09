El Govern central imposa restriccions a Madrid per decret i l'equip d'Ayuso respon que "no és jurídicament vàlid"

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dimecres que el seu Ministeri va publicar properament al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) una ordre perquè es facin "efectives" les mesures de restricció de mobilitat aprovades per la majoria de les comunitats en el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS), i que per tant obligarà al Govern autonòmic de Madrid a restringir les sortides i entrades a la ciutat de Madrid i altres nou municipis madrilenys que compleixen els criteris fixats.





Així ho ha anunciat en roda de premsa a la Moncloa, en què ha assegurat que aquestes mesures són vinculants i que s'han d'aplicar, tot i que la comunitat hagi votat en contra en aquesta reunió de Consell Interterritorial, perquè "la salut és el primer", i "la salut de Madrid és la salut d'Espanya".





"Ja hi ha una ordre que es va a publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat, que és fruit d'una decisió col·legiada, i que ha de fer-se efectiva", ha afirmat Illa durant la seva compareixença, en què ha recordat que va ser la Comunitat la que va acceptar aquestes mesures en la reunió d'aquest dimarts amb el Govern, encara que després hagi fet marxa enrere.





Referent a això, ha assegurat que haurà de ser el govern regional d'Isabel Díaz Ayuso el que expliqui el canvi d'opinió, però ha deixat clar que, al publicar l'ordre al BOE, ha de fer-se efectiva. De fet, ha assegurat que no contempla l'escenari que Madrid no compleixi.





EL GOVERN DE LA COMUNITAT ES NEGA A COMPLIR LES MESURES





El conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha assegurat que l'esborrany debatut en el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS) "no ha estat aprovat per consens", segons recull l'art. 14.1, i "no és jurídicament vàlid".





Escudero ha acusat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, d'utilitzar el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut per "imposar mesures que van en contra de la voluntat de molts espanyols allà expressada".





El conseller de Sanitat madrileny ha comparegut després de la roda de premsa oferta pel ministre, que ha assegurat que l'acord ha estat aprovat "per àmplia majoria".