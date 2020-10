Sanitat ordena tancar Madrid i Ayuso estudia portar a Govern davant del Constitucional

La tensió entre el Govern central i el de la Comunitat de Madrid no ha parat de créixer en els últims dies. Ara, després de la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat de la llei que ordena el tancament de les ciutats de més de 100.000 habitants amb una elevada taxa de transmissió de la Covid-19, que afecta directament Madrid, la guerra declarada entre els dos executius pot acabar davant els tribunals de justícia.









L'ordre obliga el tancament perimetral de Madrid i altres nou municipis de la comunitat madrilenya en un termini màxim de 48 hores. El text és d'obligat compliment per a totes les comunitats autònomes, fins i tot per a les que hagin votat en contra. La llei estableix que perquè es pugui restringir la mobilitat s'han de donar tres requisits: una taxa d'incidència superior als 500 casos per 100.000 habitants, un taxa de positivitat de el 10% i una ocupació de les UCI superior al 35%. En aquests moment, són deu els municipis madrilenys que els compleixen: Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles i Parla.





EMBOGIT

La presidenta de Madrid ha assegurat que el Govern no té potestat per imposar aquestes mesures a la Comunitat, pel que ha posat l'assumpte en mans dels serveis jurídics de Govern madrileny perquè estudiïn la possibilitat de presentar una demanda davant el Tribunal Constitucional.





Ayuso ha acusat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, d'haver embogit amb les presses i d'haver canviat de criteri. En una entrevista esRadio, la presidenta madrilenya ha criticat que Illa estigués d'acord amb les mesures de la Comunitat al principi de la setmana passada però a la fi, "manat per Sánchez", decidís "embogir amb les presses" que havia de tancar i confinar Madrid. "I ja durant el cap de setmana hiperactivitat d'Illa en tots els mitjans, de cop i volta cal confinar Madrid, tot és un desastre, transmissió comunitària, tot horrible ... com si tot estigués col·lapsat, com si fos la mort, i obligatòriament haver de cedir a les seves idees ", ha afegit.





A més, ha qüestionat el criteri de restringir la mobilitat amb 500 contagis per 100.000 habitants perquè considera que no es té en compte la capacitat elàstica que té la regió i que és capaç de "triplicar" les seves UCIs així com els test que realitza. Al seu parer, i al del conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, el pla del Ministeri "destrossa Madrid sense criteri".





MESURES

La llei estableix les mesures que s'han d'adoptar, de forma obligatòria, en els casos dels municipis que compleixin els requisits establerts per la llei: restringir l'entada i sortida de les persones, excepte per treballar i tornar a el domicili habitual, anar a estudiar , al banc, a tenir cura persones dependents, o un altre tipus d'activitats inajornables; dins de la ciutat les persones poden moure lliurement respectant les mesures de seguretat; les reunions seran d'un màxim de sis persones, excepte en les familiars en què es tracti de persones que convisquin; l'hostaleria ha de tancar a les 23.00, amb una capacitat màxima del 50% a l'interior i del 60% a l'exterior, i no està permès el consum a la barra; els locals comercials permetran un aforament màxim del 50% i hauran de tancar a les 22.00; els llocs de culte tindran un aforament màxim del 50%, el mateix que les acadèmies i les instal·lacions esportives, i la pràctica d'esport en grup serà de sis persones com a màxim.





A més, la policia podrà accedir a les dades dels departaments de salut corresponents per controlar i garantir el compliment de les quarantenes.