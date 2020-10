En el tercer aniversari de l'1-O, el Govern exigeix a Sánchez una proposta per a Catalunya

El Govern ha penjat aquest dijous quatre barres de tela vermella a la façana de al Palau de la Generalitat per commemorar el tercer aniversari de l'1-O.









Fonts de Presidència han explicat que s'han penjat durant la nit entre aquest dimecres i dijous "per encàrrec" del ja expresident Quim Torra, i d'aquesta manera a la façana de la Generalitat es poden veure aquestes quatre barres vermelles al costat de la pancarta de 'llibertat d'opinió i d'expressió' que es va penjar per substituir la pancarta sobre els presos de l'1-O per la qual Torra ha estat inhabilitat.





La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, va anunciar dimecres que l'Executiu no organitzaria cap acte institucional amb motiu de l'1-O perquè considera que és la "millor manera d'evidenciar que la repressió continua", que no hi ha president i que el Govern està en funcions.