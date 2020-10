Puigdemont demana preparar-se per acabar el mandat de l'1-O "amb l'acord de l'Estat" o no

L'expresident de la Generalitat i líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha cridat aquest dijous a preparar-se per acabar el mandat de l'1-O "comptant amb l'acord de l'Estat, com seria desitjable i preferent, o sense comptar amb aquest, com lamentable ha estat fins ara ".









En un missatge a les seves xarxes socials en el tercer aniversari de l'1-O, ha defensat que Catalunya té l'oportunitat de ratificar aquesta decisió, i en conseqüència "té l'oportunitat, la legitimitat i el dret de fer efectiva aquella decisió per totes les vies democràtiques que tingui al seu abast, sense excepció ".





Després de demanar que la "repressió" no paralitzi o divideixi als independentistes, ha argumentat que per a preparar-se bé cal sumar a més gent, respondre amb èxit a les estratègies de l'Estat, treballar pel reconeixement internacional, defensar les institucions des de dins i fora , i practicar el consum estratègic responsable, entre d'altres qüestions.





"La independència és l'única alternativa política que comporta el respecte i protecció per a la minoria nacional catalana", ha defensat el també eurodiputat, després emplaçar l'Estat a respectar el vot de la majoria dels catalans ja tractar-los amb igualtat.





"Queda clar que la confrontació i la unilateralitat són les de l'Estat, així com la intransigència i la imposició", ha lamentat Puigdemont, que ha considerat que l'alliberament dels presos polítics seria un acte de justícia i no un privilegi.