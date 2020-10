Donald i Melania Trump donen positiu per coronavirus

Donald Trump i Melània Trump van donar positiu per coronavirus, va reconèixer el president en un tweet.





Poc abans una de les seves ajudants més properes també havia donat positiu. És Hope Hicks, de 31 anys, que dimarts va ser amb ell en l'avió a el primer debat amb el demòcrata Joe Biden.





Hi ha, doncs el risc que els dos principals candidats a la presidència dels Estats Units siguin positius. Trump va informar del seu contagi al voltant de les 6.30 hores espanyola per ara no se sap res de Biden.