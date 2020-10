El Govern estudia augmentar l'IVA al 21% per la sanitat i educació privades

El Govern estudia implantar un IVA del 21% per la sanitat i educació privades, una mesura que contempla l'esborrany dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) per a 2021 després d'analitzar totes les mesures proposades per la AIReF, segons han informat fonts governamentals.





Aquesta és una de les opcions que estudia l'equip encarregat d'elaborar l'esborrany de pressupostos generals de l'Estat de 2021, format per la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i el secretari d'Estat d'Afers Socials, Nacho Álvarez, que debaten la possibilitat d'eliminar determinades exempcions en el pagament de l'IVA, com passa actualment amb l'educació i la sanitat privades.





Fonts de l'Executiu assenyalen que s'han debatut i analitzat "totes les mesures" del document de la AIReF, que calculava que el cost fiscal per de l'exempció de l'IVA a l'educació i a la sanitat privades era de 1.694 i 1.763.000 d'euros, respectivament.

En canvi, també advertia, en el cas de l'educació, que part de l'alumnat que ara cursa els seus estudis a la privada passaria a l'àmbit públic a l'incrementar-se el cost per l'aplicació de l'IVA, el que comportaria per a les arques públiques un increment de l' despesa de al menys 1.891 milions, és a dir, 197 milions menys per a les arques de l'Estat.

Pel que fa a la translació de part del consum sanitari privat per serveis finançats pel Sistema Nacional de Salut (SNS), i per tant per les arques públiques, suposaria al voltant de 2.145 milions d'euros, de manera que el resultat de fixar un IVA de l' 21% a l'educació i sanitat privades podria comportar una minva de prop de 380 milions d'euros per a les arques públiques, segons la AIReF.

Si finalment s'eliminen aquests beneficis fiscals a l'educació i la sanitat privada, es podrien veure afectats per l'aplicació de l'IVA a un 21% activitats privades com les clíniques de salut, els col·legis privats, els laboratoris, les autoescoles, els centres de formació i altres activitats similars.

En el seu informe, la AIReF xifrava el cost dels beneficis fiscals en diversos impostos en 60.000 milions d'euros (5 punts del PIB), i apuntava que dues terceres parts corresponen a l'IVA. En la seva anàlisi, analitzava 13 beneficis fiscals, amb un cost de 35.000 milions, i proposava una revisió gradual i compassada amb la recuperació de l'economia dels tipus reduïts de l'IVA per millorar la seva eficiència distributiva.

En múltiples ocasions la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, s'ha referit a la intenció d'estudiar els actuals beneficis fiscals i ha suggerit la possibilitat d'eliminar aquells que es considerin que no compleixen ja la seva funció inicial.

La setmana passada, el vicepresident segon, Pablo Iglesias, va avançar que hi hauria "molt aviat" un esborrany de PGE i també "mesures de justícia social" com algunes orientades a articular major càrrega fiscal a les rendes altes.