El 65% dels empleats d'Acciona a Nissan ja no confien en CCOO, UGT i CGT

Uns 320 treballadors d'Acciona a Nissan, que equival al 65% de la plantilla, ha decidit retirar la seva confiança en les seccions sindicals de CCOO, UGT i CGT, que ostenten la majoria de la representació social en el comitè d'empresa de la companyia, segons un comunicat del Col·lectiu Ronda.









Així l'hi han traslladat en un burofax, en què comuniquen la "pèrdua de confiança" i afirmen no haver-se sentit representats durant el període de consultes de l'expedient d'acomiadament col·lectiu presentat per la companyia que va finalitzar sense acord entre les parts divendres.





Aquestes seccions representen a 11 dels 20 integrants del comitè després que cinc membres de la secció sindical de CGT abandonessin la disciplina del sindicat, i la ruptura s'ha formalitzat mitjançant l'enviament d'un escrit a la pròpia empresa i a les diferents seccions sindicals interpel·lades subscrit per 320 treballadors.





Al costat del burofax dirigit a les seves pròpies seccions sindicals, els 320 treballadors d'Acciona també s'han dirigit a Nissan i Acciona per la mateixa via per comunicar que "en cas de materialitzar el propòsit anunciat per Nissan d'internalitzar i executar amb els seus propis mitjans i plantilla el servei logístic que fins ara prestava Acciona "existiria un supòsit legal de successió d'empresa i Nissan hauria de contractar directament al personal d'Acciona que prestava el servei.





El membre de comitè d'empresa Juanma Seco ha sostingut que de moment no s'han executat acomiadaments a Acciona i, per tant, "hi ha la possibilitat d'arribar a acords que salvin llocs de treball" però, ha afegit, per això cal que hi hagi voluntat d'entesa entre Acciona i Nissan i que les administracions s'impliquin amb força i determinació.





Els signants han assenyalat que, en la seva condició de majoria dels treballadors de la plantilla, no els autoritzen perquè en nom d'aquesta plantilla com a comitè d'empresa interposin cap demanda d'impugnació de l'acomiadament col·lectiu i molt menys arribar a acords en nom seu.





NISSAN

Fonts Nissan han sostingut que l'origen del conflicte d'Acciona amb els seus treballadors part de "la seva decisió unilateral, i sense previ avís, de resolució del contracte amb l'automobilística" el 10 d'agost de 2020, i que aquesta decisió ha obert un conflicte de conseqüències molt perjudicials tant per als seus treballadors com per a NMISA.





"La direcció de Nissan ha intentat arribar a punts de trobada amb la direcció d'Acciona per poder buscar una solució a tan difícil situació oferint la possibilitat de subscriure un nou contracte amb durada fins a 31 desembre de 2021. Desafortunadament aquesta proposta ha estat rebutjada per la direcció d'Acciona", ha afegit.