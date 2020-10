Els metges convoquen una vaga de quatre dies en els serveis d'atenció primària

El sindicat Metges de Catalunya ha convocat una vaga de facultatius de l'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) per als dies 13, 14, 15 i 16 d'octubre sota el lema 'Ja n'hi ha prou! #SalvemoslaPrimaria. Solucions ja! '.









A prop de 5.900 professionals estan cridats a unir-se a la convocatòria que pretén "salvar i evitar el desmantellament de el primer nivell assistencial, causat per la desídia dels seus gestors", informa Metges de Catalunya en un comunicat aquest dissabte.





Així, el sindicat ha reprès les vagues de finals de l'any 2018 perquè, tot i que assegura haver seguit amb requeriments constants a l'ICS, "el procés de destrucció massiva de l'assistència i de les condicions laborals de la plantilla no ha parat, sinó que ha anat a més ".





"Davant el maltractament continuat i descarat a què estan sotmesos els facultatius i facultatives d'atenció primària, no tenim una altra via que l'enfrontament directe amb l'ICS per poder seure a negociar i aconseguir el reconeixement i respecte que es mereix la nostra professió", ha conclòs .





MÉS PLANTILLA I RETRIBUCIÓ

Metges de Catalunya ha demandat un "increment de la plantilla mèdica per poder donar resposta a les necessitats assistencials generades per la pandèmia de la Covid-19".





A més, ha demanat millorar les retribucions per mantenir el talent mèdic i recuperar, com a mínim, el 30% de poder adquisitiu "perdut pels professionals durant les retallades sanitàries".





També ha acusat l'ICS de cometre negligències i ha considerat que compta amb el consentiment de la Conselleria de Salut, pel que ha exigit el compliment íntegre de l'acord de sortida de la vaga del 2018.