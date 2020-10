Científics nord-americans descobreixen per què la Covid-19 afecta menys als menors

Des de pràcticament l'inici de la pandèmia de la Covid-19 els científics han mostrat certa estranyesa pel fet que aquest virus afecti amb més virulència, en general, a la gent gran que als menors. Les primeres respostes que es van fer consideraven que, molt probablement, l'existència de factors de risc en les persones de més edat explicava aquesta aparent incongruència.









La veritat és que són molts els nens que han estat contagiats pel virus però que amb prou feines han tingut símptomes i no han trigat molt de temps a recuperar-se. Ara, un estudi entre un equip multidisciplinari de científics nord-americans ha trobat una resposta.





Segons els analistes, els nens tenen una capacitat innata en el seu sistema immunitari que els permet respondre amb més eficàcia i rapidesa davant la presència de patògens desconeguts. El fet d'haver estat menys exposat que els adults als virus fa que el seu cos estigui especialment preparat per donar una resposta molt solvent davant de qualsevol mena d'atac. Aquesta és una capacitat que l'ésser humà va perdent amb l'edat, pel simple fet que cada vegada el cos està més acostumat a haver de lluitar contra patògens externs, de manera que perd rapidesa i eficàcia en la reacció davant virus que mai abans havien atacat el seu cos.





Els resultats d'aquesta investigació, publicats a la revista Science Translational Medicine, conclouen que el sistema defensiu dels nens s'hi troba molt sovint amb virus desconeguts, per la qual la cosa reacció és fulgurant. A mesura que es va creixent, el sistema immunitari és més sofisticat i especialitzat i capaç de recordar les amenaces contra les quals ha lluitat i contra les que ja està preparat. No obstant això, el fet que la Covid-19 sigui un virus fins ara desconegut i que mai abans havia atacat a l'ésser humà ha impedit que la resposta del sistema immunitari dels adults hagi estat tan eficaç com les dels menors.





SORPRESES

Un altre dels resultats obtinguts per aquesta investigació ha causat certa sorpresa entre els científics. En les proves van detectar que en alguns dels pacients, sobretot en homes, el sistema immunològic va generar els anticossos més poderosos, que en lloc d'atacar el virus atacaven els anticossos que defensaven a les cèl·lules contra el virus. Una mena d'anti anticossos.





El 95% dels pacients en els quals es va detectar aquesta situació eren homes, malgrat que les malalties autoimmunes solen ser més comuns entre les dones. Això ajuda a explicar, segons els científics, per què es dona una major mortaldat entre homes que entre dones per la Covid-19.