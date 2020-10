Josep Borrell demana unitat als països europeus per fer front al poder dels Estats Units i la Xina

L'Alt Representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Josep Borrell, ha receptat "unitat" a Europa com a millor mètode per fer front a la "creixent rivalitat estratègica" entre la Xina i els Estats Units per l'hegemonia mundial, un enfrontament que, al seu judici, marcarà la geopolítica juntament amb el futur de el continent africà. Així ho ha exposat durant la seva intervenció en el Fòrum La Toja.









Borrell s'ha pujat a l'estrada per analitzar el panorama actual des del punt de vista de la Unió Europea, que enfronta reptes com el de la pandèmia, la transició energètica i el combat de el canvi climàtic, així com la reestructuració de les correlacions de força entre potències a nivell global.





En aquest sentit, l'exministre d'Exteriors ha advertit de l'existència d'una "confrontació sense precedents entre els estats" amb una "creixent rivalitat estratègica" entre els Estats Units i la Xina. Tot això sumat a un context de pandèmia que té "al G20 paralitzat, a l'OMC paralitzada ja l'OMS qüestionada".





Així les coses, ha posat l'accent en què una crisi sense precedents com l'actual també està provocant una resposta nova. "Estem entrant en un món desconegut, fins i tot per a la teoria econòmica", ha apuntat Borrell, que ha assenyalat que Espanya "va ser la primera" a advertir la necessitat "d'una acció massiva i mancomunada" a nivell europeu per a la pandèmia que finalment es s'ha traduït en un Fons de Recuperació que "supera" el volum de el Pla Marshall amb el qual els Estats Units va finançar la reconstrucció europea després de la Segona Guerra Mundial.





Amb tot, ha advertit que l'economia global té "un altíssim risc de fragmentació" perquè "no tots" els països "poden donar suport fiscal" a les seves empreses, el que pot portar al fet que "per a molts països emergents" aquesta sigui una "dècada perduda" davant la "tempesta perfecta" que suposa la combinació de l'impacte de la pandèmia a nivell sanitari, la "caiguda" en els preus de les matèries primeres i les caigudes del turisme i les "remeses de migrants".





context geopolític

Per a Josep Borrell, hi ha "dues qüestions" que marcaran el futur: la rivalitat per l'hegemonia mundial entre els Estats Units i la Xina i el futur d'Àfrica, on està en joc per "quin model de creixement" s'aposta, si pel "democràtic ", "d'economia de mercat "que representa Europa o si pel" model xinès ", que veu esperonat per la seva" resposta "a la pandèmia.





Així les coses, creu que Europa ha de "definir el seu camí" sense "fer seguidisme" i tenint en compte que "comparteix" amb els Estats Units "l'economia de mercat i la democràcia liberal", però sense "entrar en rivalitat" amb la Xina .





I per a això és "fonamental", segons Borrell, que Europa estigui "més unida", ja que només així "serà capaç de fer front" als seus reptes. "La confrontació està servida i ens toca jugar a la nostra manera", ha dit abans de sentenciar que Europa és "el lloc de el món" on "llibertat política i progrés econòmic i social conjuguen millor".