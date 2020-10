Les empreses que van quedar fora del nou pacte dels ERTO ja poden demanar tornar a beneficiar-se de les exoneracions a les quotes

Les empreses que es trobin en un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) amb origen a la pandèmia que no formin part de les 42 activitats protegides en l'última pròrroga dels ERTO però que sí estiguin vinculades a la seva cadena de valor podran sol·licitar des aquest dilluns, 5 d'octubre, i fins al pròxim dia 19, ser declarades com a tals per poder beneficiar-se de exoneracions en les quotes.













Segons el reial decret-llei que prorroga automàticament els ERTO fins el 31 de gener de 2021, els ERTO de les 42 activitats que la norma considera com més afectades per la pandèmia, entre elles els hotels, el transport marítim i aeri i els espectacles, tenen dret a exoneracions mensuals en les aportacions empresarials del 85% entre octubre i gener si compten amb menys de 50 treballadors en plantilla, i del 75% si tenen més de 50 empleats. Aquestes exempcions s'apliquen tant als treballadors que es quedin al ERTO com als que surten.





Però no són les úniques que poden beneficiar-se d'aquestes exoneracions del 75% i el 85%. També podran fer-ho aquelles empreses que formin part de la cadena de valor de les 42 activitats incloses a la llista o el negoci depèn en la seva majoria d'elles.





En aquest cas, s'entén que són integrants de la cadena de valor o dependents indirectament d'aquelles, les empreses la facturació de les quals, durant 2019, s'hagi generat a l'almenys en un 50% en operacions realitzades de forma directa amb les incloses en algun dels codis de la CNAE-09 referits a la norma, així com aquelles l'activitat real depengui indirectament de la desenvolupada efectivament per les empreses incloses en aquests codis.





Per ser declarades empreses dependents o integrants de la cadena de valor, les empreses que compleixin aquests requisits han de sol·licitar davant l'autoritat laboral que hagi dictat la resolució expressa o tàcita de l'ERTO, acreditant degudament les circumstàncies esmentades, des d'avui i fins el 19 d'octubre .





Aquestes exoneracions també poden aplicar-se a les empreses que transitin des d'un ERTO de força major per Covid a un causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) l'activitat es classifiqui en algun dels sectors inclosos en la norma, o aquelles que hagin estat qualificades com a integrants de la cadena de valor que també realitzin aquesta transició. També s'aplicaran a les empreses que es trobin en un ERTO per causes econòmiques, organitzatives, tècniques i de producció (ETOP) si formen part de les 42 activitats emparades en la norma.





Aquestes exempcions són incompatibles amb les establertes per a les dues noves figures de ERTO que es creen en el decret: els ERTO d'impediment i els ERTO de limitació d'activitat, les exoneracions són diferents.





La norma considera empreses més afectades per la pandèmia a aquelles que han recuperat de l'ERTO a menys del 65% dels treballadors i que tenen en un CNAE concret a més del 15% de persones regulades del total d'afiliats al Règim General. En total, la llista inclou 42 activitats.





L'42 ACTIVITATS PROTEGIDES EN LA NORMA

Hotels i allotjaments similars, transport aeri de passatgers, transport marítim o la gestió de sales d'espectacle figuren entre les 42 activitats cobertes per la pròrroga automàtica dels ERTO.





De la llista també formen part l'extracció de minerals de ferro; fabricació d'explosius; edició de diaris; producció de metalls preciosos; activitats d'operadors turístics; d'agències de viatge; reproducció de suports gravats; transport espacial; comerç a l'engròs de cuirs i pells; lloguer de mitjans de transport aeri i altres serveis de reserves i activitats relacionades amb els mateixos.





També es troben el lloguer d'altres efectes personals i articles d'ús domèstic; activitats auxiliars a les arts escèniques; el comerç al detall d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats; fabricació d'instruments musicals; fabricació d'articles de bijuteria i similars; organització de convencions i fires de mostres, i lloguer de cintes de vídeo i discos.





Així mateix, els codis CNAE de la norma inclouen també la reparació i manteniment aeronàutic i espacial; les arts gràfiques; allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada; tipus de transport terrestre de passatger; altres activitats d'impressió i arts gràfiques; arts escèniques; activitats d'exhibició cinematogràfica; fabricació de catifes i moquetes; activitats de fotocopiat i altres activitats especialitzades d'oficina; parcs d'atraccions i temàtics; el estirat en fred; activitats annexes al transport aeri; fabricació d'articles de joieria; altres allotjaments; lloguer d'automòbils i vehicles de motor lleugers; transport per taxi; fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics; rentat i neteja de peces tèxtils i de pell, i altres activitats recreatives i de manteniment.





D'acord amb les últimes dades de la Seguretat Social, coneguts aquesta setmana, a tancament de setembre romanien en ERTO 728.909 treballadors, 83.529 persones menys que a l'agost. Del total de treballadors en ERTO, 605.861 es troben en processos de força major i 123.048 en ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP). Des de l'inici de la pandèmia, tres de cada quatre treballadors ja han abandonat el ERTO.





A finals de setembre, els sectors on hi ha més afiliats en un ERTO són serveis de menjars i begudes (136.821 afectats), serveis d'allotjament (116.710), comerç minorista (59.752), comerç majorista (47.498) i agències de viatges i operadors turístics (24.840).