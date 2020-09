El nou acord dels ERTO amplia el termini durant el qual les empreses no poden efectuar acomiadaments

L'acord entre el Govern i els agents socials per a la prolongació dels ERTO porta algunes novetats respecte a l'anterior acord. La més important es centra en el període durant el qual les empreses que s'acullin a un ERTO no podran acomiadar cap treballador en els sis mesos següents, un termini que començarà a comptar des de la data en què l'empresa comença a reincorporar els treballadors afectats pel ERTO, no des que entri en vigor la llei, com ha passat fins ara.









Aquesta és una novetat destacable respecte als acords anteriors, segons una informació publicada per El Confidencial Digital, on quedava fixat que totes les empreses, independentment de la data en què s'haguessin acollit als ajuts de Govern, podia acomiadar treballadors als sis mesos de l'entrada en vigor de la llei.





El nou acord entra en vigor avui mateix, dia en què es publica en el Butlletí Oficial de l'Estat. No obstant això, el termini dels sis mesos durant els quals no es pot acomiadar no entra en vigor per a les empreses avui mateix. El termini començarà a descomptar en el moment en què algun dels traballadors afectats per l'expedient es reincorpori al seu lloc de treball.





Les empreses tenen de termini fins i pròxim 31 de gener per acollir-se a aquesta nova pròrroga dels ERTO. Si una empresa s'acull a aquests ajuts de Govern al gener no podrà acomiadar cap treballador abans del mes de juliol.





En l'anterior acord, l'article 6, que regulava el període durant què les empreses acollides a un ERTO no podien acomiadar cap treballador deia que "per a les empreses que es beneficiïn per primera vegada de les mesures extraordinàries previstes en matèria de cotitzacions a partir de l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, el termini de 6 mesos del compromís de salvaguarda de l'ocupació començarà a computar des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret-llei ". Aquest redactat és ara diferent i estableix la prohibició d'acomiadar durant els sis mesos següents al fet que la empreses s'aculli a l'expedient.