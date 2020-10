Professionals dels Serveis Socials van intercanviar experiències sobre gestió de la vulnerabilitat energètica en un webinar de Naturgy

Representants dels ajuntaments de Getafe, Manlleu, Terrassa i Vilanova i la Geltrú han compartit els seus programes d'atenció a la vulnerabilitat energètica amb més de 200 professionals dels Serveis Socials de tot Espanya, en una sessió telemàtica liderada per la Fundació Naturgy. Amb aquesta iniciativa, l'Escola d'Energia de la fundació de la companyia energètica segueix reforçant la seva col·laboració amb els serveis municipals per contribuir a pal·liar la vulnerabilitat energètica.









Arantza Rodríguez, coordinadora de Projectes i Treball en Xarxa de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), ha explicat que "durant 2019, vam aconseguir un estalvi de 9.477 € en la despesa de la regidoria en concepte de pagament de factures". "L'interessant és que aquest estalvi es trasllada en la mateixa mesura a l'economia de les famílies que atenem i que assisteixen a les sessions grupals que organitzem", ha afegit. L'any passat, l'ajuntament barceloní va realitzar 22 tallers al costat de l'Escola d'Energia de la Fundació Naturgy, als quals van assistir 226 persones.





"Els treballadors socials som experts en intervenció grupal i ens hem plantejat el repte d'aplicar-la en l'estalvi en subministraments. L'assessorament energètic en aquesta dinàmica permet internalitzar un aprenentatge col·lectiu més ric i convincent", segons Rodríguez, que va descriure així la seva màxima obsessió: "que tothom marxi convençut del que ha de fer, i amb la idea molt clara d'on fer-ho i com fer-ho".





La responsable de l'Oficina d'Estalvi i Eficiència Energètica de l'Ajuntament de Manlleu (Barcelona), Mercè Coma, va coincidir amb la resta de ponents que el principal objectiu és conscienciar les persones perquè facin un consum responsable. "Busquem atendre la pobresa energètica des d'una perspectiva transversal perquè aquesta problemàtica no només afecta el pagament de factures, sinó que sol anar acompanyada d'un habitatge amb poc aïllament, pocs recursos econòmics, problemes de salut derivats de no poder mantenir una temperatura adequada; és a dir que afecta diferents àmbits de la seva vida ", va explicar.





Coma va detallar que "en l'últim any, hem atès més de 1.000 persones, a les que fem un seguiment personalitzat per assegurar-nos que interioritzen els nous hàbits de consum eficient i que realitzen els canvis de contracte que els recomanem". "Aquest últim any hem realitzat també auditories i rehabilitacions energètiques en una vintena d'habitatges, gràcies a el suport de la Fundació Naturgy", va afegir.





Per la seva banda, Carme Freixa, la responsable de l'Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica (OFIMAPE) de Terrassa (Barcelona), va introduir també en aquests objectius el concepte de qualitat de vida. "Els serveis d'atenció a la pobresa energètica han de promoure l'estalvi i l'eficiència energètica perquè les persones vulnerables visquin amb un bon confort energètic i a el mateix temps estalviïn diners". Aquest ajuntament barceloní ha apostat per atendre la pobresa energètica mitjançant un servei municipal diferenciat i específic, englobat en les Polítiques Socials d'Habitatge.





Projecte europeu a Getafe

El gerent de l'Empresa Municipal d'Habitatge i Sòl (EMVS) de Getafe, Ángel Fernández, va exposar el projecte europeu EPIU GETAFE Llars Saludables, que lidera l'ajuntament madrileny. La fundació Naturgy també participa en aquest projecte, que compta amb set socis. En el marc d'aquesta iniciativa, Fernández ha explicat que "es vol comptar amb una Unitat d'Intel·ligència que identifiqui les situacions de pobresa energètica, inclosa la que està oculta, per passar de l'acció a la prevenció".





Una altra de les propostes que s'està treballant és "el tractament del problema de la pobresa energètica mitjançant noves unitats administratives transversals, que aglutinen sensibilitats i coneixements, el que permetrà una major eficàcia en l'aplicació de les mesures que es defineixin", ha detallat el gerent de la EMVA. "I la tercera eina que volem desenvolupar és emprar solucions a mida de cada cas, incorporant accions davant el fred i la calor per aconseguir millorar les intervencions públiques", va explicar.





Formació per a un consum eficient

L'Escola d'Energia de la Fundació Naturgy és un dels principals projectes socials que desenvolupa en el marc del Pla de Vulnerabilitat de la companyia energètica. Es va posar en marxa el 2017 i des de llavors ha format ja a més de 20.000 persones, entre tècnics i famílies vulnerables, en més de 650 municipis de tot Espanya.





Després de la suspensió de les sessions presencials a causa de la pandèmia, a la primavera va reprendre la seva activitat amb webinars per a professionals dels Serveis Socials i ara ha reprès també els tallers presencials i amb famílies vulnerables.









Gràcies a aquest i altres programes d'acció social com el Fons Solidari de Rehabilitació Energètica o el programa de Voluntariat energètic, la Fundació Naturgy ha beneficiat ja a més de 90.000 persones que viuen en situació de vulnerabilitat a Espanya.