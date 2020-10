El Govern assumirà la meitat del deute que generin les autonomies després de suspendre les regles fiscals

Gran part de les comunitats autònomes que han participat en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) han celebrat la decisió de Govern de suspendre les regles fiscals perquè, segons han dit, això facilitarà l'elaboració dels seus pressupostos de 2021, encara que l'Executiu de la Comunitat de Madrid ha alertat que pot ocasionar efectes "molt greus" per a Espanya.













Les autonomies han reaccionat així després de la reunió de Consell de Política Fiscal i Financera, presidida per la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i la de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, i que ha comptat amb l'absència de País Basc.





Segons han anat expressant els diferents consellers al llarg de la reunió, la majoria de governs autonòmics ha celebrat que Hisenda hagi fixat una taxa de referència de dèficit orientatiu del 2,2% de l'PIB el 2021, de què la meitat, 1,1 punts, serà assumit per l'Administració central.





D'aquesta manera, els executius regionals consideren que els a acords assolits serviran a l'hora d'elaborar els seus pressupostos del 2021, que estaran marcats per la situació sanitària provocada pel Covid-19.





MADRID, DISCONFORME

En el cas concret de la Comunitat de Madrid, el seu conseller d'Hisenda i Funció Pública, Javier Fernández-Lasquetty, ha advertit que la suspensió de la regla de despesa pot obrir una "via de desequilibris" en els comptes públics i conseqüències "molt greus "per a Espanya.





"En el que hem de pensar és en l'Espanya d'avui, però també en la de demà, quan tot aquest dèficit traduït en deute l'hagin de pagar les següents generacions o aquesta mateixa generació", ha remarcat Lasquetty en declaracions subministrades als mitjans després de la trobada presidit per la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.





A el fil, ha assenyalat que, tot i ser una decisió de la Unió Europea presa "fa mesos", com l'ha presentat el Govern espanyol "amb un 2,2 per cent de dèficit orientatiu que pot ser més gran", genera aquesta preocupació .





Tot i això, ha assenyalat que portavan esperant mesos aquesta informació de cara a perfilar l'estratègia de la seva àrea de cara a 2021, quan seguirà l'impacte de la Covid "molt present" tant en el vessant sanitària "com en l'econòmica i de l'ocupació" .





MATEIX NIVELL DE DESPESA

Per contra, els governs autonòmics de Canàries, Extremadura, Balears, La Rioja, Astúries i Castella-la Manxa han destacat la tasca del Ministeri d'Hisenda per permetre a les comunitats autònomes "mantenir el mateix nivell de despesa en el pròxim exercici de 2021 ".





Per exemple, la consellera d'Hisenda de la Junta d'Extremadura, Pilar Blanco-Morales, ha valorat que la suspensió de les regles fiscals per part de Govern permetrà a les comunitats autònomes mantenir el nivell de despesa en el pròxim exercici de 2021, i de aquesta manera disposar dels fons necessaris per abordar la crisi sanitària i els efectes socials i econòmics derivats d'ella.





En el cas de Canàries, el seu conseller d'Hisenda, Román Rodríguez, ha afirmat que la informació rebuda al CPFF permetrà a l'arxipèlag comptar amb una llei de pressupostos en 2021 i que, fins i tot, aquests es veuran incrementats respecte als d'aquest any via dèficit o deute.





En termes semblants s'ha expressat la consellera d'Hisenda d'Astúries, Ana Cárcaba, que ha assegurat que la informació facilitada per la ministra de facilitar l'elaboració del pressupost autonòmic.





Per la seva banda, des del Govern balear creuen que la taxa de referència de dèficit orientatiu del 2,2% de l'PIB el 2021 establert pel Ministeri d'Hisenda per a les Comunitats Autònomes permetrà a Balears mantenir el nivell de prestació dels serveis públics fonamentals. També s i ha expressat així el Govern de la Rioja, que considera que la política econòmica i fiscal de l'Estat contribueix a la reconstrucció social i econòmica.





DEMANEN CONÈIXER ELS FONS EUROPEUS

Això sí, durant la reunió els governs autonòmics han reclamat al ministeri d'Hisenda concretar el repartiment dels fons europeus per que puguin anar perfilant els seus pressupostos regionals.





Segons ha explicat el conseller d'Hisenda i Administracions Públiques de Govern castellanomanxec, Juan Alfonso Ruiz Molina, durant la reunió s'ha explicat "breument" com funcionaran aquests fons europeus, tot i que ha assegurat que Montero s'ha remès a la compareixença d'aquesta setmana de el president de Govern, Pedro Sánchez, amb els agents socials sobre aquests mateixos fons.





En aquest sentit, Castella i Lleó s'ha mostrat molt crític i ha advocat perquè el Govern, a l'hora d'establir criteris per al repartiment de fons de cara al pressupost de 2021, tingui en compte la dispersió territorial, l'envelliment de la població i la superfície, així com que els fons europeus facin també valer el pes del desafiament demogràfic.