El Govern central es reunirà a l'octubre amb els agents socials per abordar el futur de les pensions més enllà del Covid-19

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, es reunirà el proper dia 13 d'octubre amb patronal i sindicats per abordar la reforma pendent de el sistema de pensions, segons ha revelat el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez.













En declaracions a RNE, el líder sindical ha subratllat que el ministre ha citat per carta als agents socials a una reunió aquest dia per a una negociació sobre la reforma de les pensions que no està vinculada al Pacte de Toledo.





"El Pacte de Toledo no pot treure una resolució condicionada per la pandèmia. El que anem a parlar és per als pròxims 10-15-20 anys. No pot ser que per la situació econòmica d'avui, que tots pensem que es va a superar , condicionem el sistema de pensions ", ha defensat.





Així, ha apostat per "no partir de les dades econòmiques d'avui" sinó reparar en qüestions com "quant gasta" Espanya en pensions, gairebé el 10%, enfront d'Alemanya, que passa del 12%, França, amb un 14% o Itàlia, amb un 16%. "No podem dir que gastem molt en pensions", ha resumit.





En qualsevol cas, ha reclamat com a "fonamental" per abordar la reforma de les pensions remetre a l'any 2011, quan es va signar l'últim acord amb organitzacions sindicals i empresarials i que està vigent perquè fins al 27 no acaba l'aplicació de l'acord de pensions " .





Igualment, veu necessari derogar la reforma de l'any 2013, per actualitzar les pensions amb l'IPC, i el factor de sostenibilitat, que està derogat fins 2023 en els últims pressupostos generals de l'Estat (PGE).





"No hi ha dreceres per al tema de les pensions, és a dir, la mitjana d'edat de jubilació del nostre país no està condicionat per que vulguem jubilar abans d'hora sinó per la desocupació", ha apuntat.





En aquesta línia, ha recordat que al voltant de 635.000 treballadors van ser obligats a jubilar-se en el 2019, el 81% en unes condicions de perduda de part de la seva pensió.