Asens reclama a Marlaska que acabi amb els CIEs

El president del grup parlamentari d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha assegurat que és "urgent" que el Govern "s'impregni de la valentia de municipalisme" i acabi amb els Centres d'Internament d'Estrangers (CIE), com exigeixen els ajuntaments de Barcelona i València.













Així ho ha demandat a Twitter després de conèixer que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el seu homòleg a València, Joan Ribó, han insistit per carta a ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, si petició de tancar definitivament els CIE.





Els alcaldes han ressaltat que aquests centres "no compten amb la infraestructura suficient com per afrontar la possibilitat d'un sol contagi", i han apel·lat a l'obligació de qualsevol govern progressista de vetllar pels interessos dels col·lectius més vulnerables.





En aquest sentit, Asens ha recordat que aquestes dues ciutats estan governades per forces polítiques que actualment conformen també l'executiu estatal (Unides Podem i PSOE).

Per tant, ha assegurat que és "urgent que el Govern s'impregni de la valentia de municipalisme" i "acabi amb els CIEs", que en la seva opinió són "forats negres" dels drets humans.