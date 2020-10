El TC manté la inhabilitació de Torra tot i que estudiarà el seu recurs

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat aquest dimarts per unanimitat suspendre cautelarment la inhabilitació com a president de la Generalitat de Catalunya de Quim Torra mentre estudia el recurs contra la sentència de Tribunal Suprem que va confirmar la seva condemna per un delicte de desobediència, han confirmat fonts jurídiques.









La defensa el ja expresident de la Generalitat Quim Torra, que exerceix l'advocat Gonzalo Boye, va sol·licitar aquesta mesura cautelar per intentar invalidar la inhabilitació de el president mentre el tribunal de garanties estudia si li s'empara en relació amb la sentència que el va condemnar a un any i mig d'inhabilitació per desobeir a la Junta electoral Central (JEC) quan aquest li va ordenar retirar símbols independentistes durant el període electoral de les eleccions de el 28 d'abril de el 2019.