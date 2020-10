El Govern central pronostica una caiguda del PIB del 11,2% aquest any, però preveu una alça del 7,2% per al 2021

La ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha empitjorat aquest dimarts les previsions econòmiques de Govern i preveu ara una caiguda del PIB del 11,2% aquest any, davant el 9,2% estimat anteriorment, mentre que la taxa d'atur se situarà en el 17,1%, dos punts menys que el 19% estimat abans.









Al concloure de la reunió de Consell de Ministres, que ha donat el vistiplau al sostre de despesa i a el nou quadre macroeconòmic de Govern, la ministra ha indicat que aquest empitjorament de la caiguda del PIB es deu a el pitjor comportament de l'economia espanyola en el tercer trimestre, que hauria caigut a l'entorn del 13%.





Per 2021, el Govern estima una alça del PIB del 7,2%, en aquest cas per sobre del 6,8% estimat en les anteriors estimacions. Per al proper any, la taxa d'atur se situaria en el 16,9%, també una mica millor que el 17,2% previst inicialment.